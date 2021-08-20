На этой неделе задержаны сотрудники БелаПАН Ирина Левшина (главред и директор), Екатерина Боева (бухгалтер) и Дмитрий Новожилов (бывший директор), их признали политзаключенными. Теперь редакция агентства, как и редакции многих других независимых СМИ, вынуждена работать из-за границы, а сайт БелаПАН заблокирован.





Петром Кузнецовым, команда и медиа которого также прошли через прессинг со стороны властей, беспрецедентное давление на медиапространство. Филин » обсудил с основателем «Сильных новостей», команда и медиа которого также прошли через прессинг со стороны властей, беспрецедентное давление на медиапространство.





— В Беларуси был очень качественный во всех смыслах медиасектор. Уровень профессионализма в плане фактчекинга, подачи материалов у наших журналистов за годы и десятилетия работы под колоссальным давлением сформировался очень высокий. Действительно, это были абсолютно нейтральные, взвешенные и очень профессиональные в большинстве своем игроки и потоки информации.





Власти сейчас это все уничтожают, а фактически в каком-то смысле уже и уничтожили: я не верю в то, что редакции могут полноценно работать из-за границы. Собственно говоря, они полноценно и не работают.





И вот здесь для самого государства появляются три огромные проблемы.





Первая — то, о чем говорят все, она совершенно очевидна и находится, что называется, «на столе». Люди действительно не пойдут читать государственные СМИ, особенно с учетом того, насколько в прошлом году перевернулась модель медиапотребления и насколько эти госСМИ деградировали и утратили последние приметы респектабельности.





И теперь информацию, который доносил тот самый очень профессиональный медиасектор, люди будут искать урывками из очень разношерстных, разноплановых и далеко не всегда грамотных и взвешенных источников.





Когда аудитория начинает получать информацию кусочками: где-то из российских СМИ, где-то из телеграм-каналов, где-то из госСМИ, а где-то из Ютуба, — ничего хорошего в головах не будет однозначно.





А само государство потеряет возможность понимать, что же происходит с общественным мнением, какие вопросы находятся в топе повестки дня, чем живет страна. Думаю, что для них это будет иметь достаточно тяжелые последствия.





Второй важный момент, который показывает всю нелогичность и недальновидность режима: если уже эти люди хотят сохранить за собой государство, то логично думать, что это государство должно хотя бы из чего-то состоять. Невозможно управлять пустым полем.





Вместе с тем, уничтожение медиасектора — колоссальный удар по возможности эффективного управления. В современном мире без развитого независимого медиаполя управлять страной просто невозможно. Уже давным-давно является аксиомой тот факт, что на Западе жизнь на бытовом уровне устроена намного лучше, потому что эта формула там работает десятилетиями.





Управление, особенно местное, намного эффективнее там, где от жителей есть обратная связь, которая транслируется в том числе и через СМИ, когда журналисты могут беспрепятственно работать как с глобальной, так и локальной проблематикой.





Мы знаем прекрасно, на нашем гомельском примере в том числе, что в последние годы, до 2020-ого, у власти тоже было понимание, что это полезно и это работает.





Есть множество свидетельств тому, как решались проблемы под влиянием публичности. При администрации президента была группа (сейчас уже вряд ли такая есть), которая проводила мониторинги СМИ именно на предмет выявления проблемных тематик и реагирования на них.





Теперь эти проблемы будут накапливаться, а злость и раздражение населения будут расти. Когда исчезают СМИ как инструмент общественного контроля, то сами чиновники на местах становятся намного безответственнее. Это прямой путь к разрухе, как было в позднем СССР.





По словам собеседника Филина, третий стратегический момент, который несет огромный вред государству и власти, пока еще не оценен в полной мере.





— И, скорее всего, не будет достаточно адекватно оценен, потому что не измеряется прямыми цифрами. Однако тотальное уничтожение медиасектора — огромный удар по многим экономическим процессам. В первую очередь, по частному бизнесу.





Когда уничтожается конкурентный рекламный рынок, бизнес лишается инструментов для эффективной коммуникации с обществом и потребителями. А это уже отражается на качестве товаров и услуг, их обороте, рынке труда и многих других вещах.





Кроме того, все экономические игроки, в том числе и государственные, лишаются возможности адекватно воспринимать картину происходящего в стране на рынке, в экономическом секторе и принимать взвешенные решения. Без оборота информации современная экономика функционировать не может. А если и может, то примерно, как в Северной Корее, то есть никак, — заключает собеседник.