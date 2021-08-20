Встреча политиков проходила 20 августа в Кремле.





Инцидент произошел в прямом эфире, когда говорил Путин. Он рассказывал о развитии экономики, а у Меркель в тот момент зазвонил телефон.





Она быстро достала аппарат и отклонила вызов. При этом Путин не останавливал свою речь, продолжив фразой: "мы постоянно находимся в телефонном контакте".









Кто именно звонил канцлеру Германии во время переговоров с главой РФ, неизвестно.





20 августа канцлер Германии прилетала в Москву на переговоры с президентом России. Перед началом официальной встречи Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в российской столице.









Из Москвы она отправится в Киев, где 22 августа встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.



























