Мацукевич: Увязка белорусского и афганского кризисов - как союз мух с котлетами
События в Афганистане не сделают из Лукашенко наименьшее из международных зол, заявил «Белорусскому партизану» старший аналитик Центра новых идей Павел Мацукевич.
– Способны ли события в Афганистане привести к изменению отношения к кризису в Беларуси со стороны Запада и России?
– Думаю, нет. У этих кризисов совершенно разный международный вес, нет никакой общей границы и совершенно разные способы разрешения.
В отношении Беларуси Запад включил санкционный режим, 24 часа в сутки автономно делающий свое деструктивное дело по разрушению экономики и бизнес-связей, и может посвятить себя другим делам.
В отношении Афганистана в связи с пока еще неопределенностью своего отношения к талибам — они добрые или они злые — реакция международного сообщества еще формулируется.
С талибами пока все же неясно, двинут ли они к соседям или нет, а с Лукашенко уже все всем по идее очевидно — он от власти никуда не двинет.
Понятно, что новый поворот в истории Афганистана потребует нового трека сотрудничества Запада и России у афганских границ, в котором возможно первые платят за то, что вторые сдерживают талибов в границах Афганистана.
Однако увязка белорусского и афганского кризисов – что-то совершенно маловероятное: как союз мух с котлетами, которые Москва, как знаем, предпочитает не смешивать.
– Будет ли Запад уделять белорусскому кризису меньше внимания из-за ситуации в Афганистане?
– События в Афганистане — это не та ситуация, которая заставляет взглянуть на Лукашенко иначе – скажем, как на наименьшее из международных зол, понять и простить.
Беларусь угодила под острый санкционный нож и простое забытье или новые увлечения Запада нас от него не спасут.
– Видите ли вы другие основания для сближения позиций России и Запада по белорусскому вопросу?
– Пока только налицо предпосылки дальнейшего сближения Беларуси с РФ. Это и ужесточение санкций со стороны США, изолирующие Беларусь до состояния дотационного региона России, и сама союзная повестка.
Осенью нас ждут совместные военные учения Запад-2021, затем до конца года заседания союзного Совмина и высшего госсовета.
В этом графике, по-моему, нет места для сближения позиций России с Западом.
При этом Кремлю ничто не мешает обсуждать белорусскую проблематику с западными странами — сама по себе угроза возможного сближения позиций с Западом позволяет держать Александра Лукашенко в нужном интеграционном тонусе.
Но реально сближать позиции по Беларуси — это значит поделиться своим контролем над ситуацией.
"Белорусский партизан"
13:21 20/08/2021
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