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Мацукевич: Увязка белорусского и афганского кризисов - как союз мух с котлетами

События в Афганистане не сделают из Лукашенко наименьшее из международных зол, заявил «Белорусскому партизану» старший аналитик Центра новых идей Павел Мацукевич.

Мацукевич: Увязка белорусского и афганского кризисов - как союз мух с котлетами
– Способны ли события в Афганистане привести к изменению отношения к кризису в Беларуси со стороны Запада и России?

– Думаю, нет. У этих кризисов совершенно разный международный вес, нет никакой общей границы и совершенно разные способы разрешения. 

В отношении Беларуси Запад включил санкционный режим, 24 часа в сутки автономно делающий свое деструктивное дело по разрушению экономики и бизнес-связей, и может посвятить себя другим делам. 

В отношении Афганистана в связи с пока еще неопределенностью своего отношения к талибам — они добрые или они злые — реакция международного сообщества еще формулируется. 

С талибами пока все же неясно, двинут ли они к соседям или нет, а с Лукашенко уже все всем по идее очевидно — он от власти никуда не двинет. 

Понятно, что новый поворот в истории Афганистана потребует нового трека сотрудничества Запада и России у афганских границ, в котором возможно первые платят за то, что вторые сдерживают талибов в границах Афганистана. 

Однако увязка белорусского и афганского кризисов – что-то совершенно маловероятное: как союз мух с котлетами, которые Москва, как знаем, предпочитает не смешивать.

– Будет ли Запад уделять белорусскому кризису меньше внимания из-за ситуации в Афганистане?

– События в Афганистане — это не та ситуация, которая заставляет взглянуть на Лукашенко иначе – скажем, как на наименьшее из международных зол, понять и простить. 

Беларусь угодила под острый санкционный нож и простое забытье или новые увлечения Запада нас от него не спасут.

– Видите ли вы другие основания для сближения позиций России и Запада по белорусскому вопросу?

– Пока только налицо предпосылки дальнейшего сближения Беларуси с РФ. Это и ужесточение санкций со стороны США, изолирующие Беларусь до состояния дотационного региона России, и сама союзная повестка. 

Осенью нас ждут совместные военные учения Запад-2021, затем до конца года заседания союзного Совмина и высшего госсовета. 

В этом графике, по-моему, нет места для сближения позиций России с Западом.

При этом Кремлю ничто не мешает обсуждать белорусскую проблематику с западными странами — сама по себе угроза возможного сближения позиций с Западом позволяет держать Александра Лукашенко в нужном интеграционном тонусе. 

Но реально сближать позиции по Беларуси — это значит поделиться своим контролем над ситуацией. 
"Белорусский партизан"
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