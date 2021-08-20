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МВД Литвы: с сентября 2020 года беларусам было выдано около 20 000 национальных виз

МВД Литвы рассказало, сколько беларусов вынужденно уехали в Литву за год

С сентября 2020 беларусам было выдано около 20 000 национальных литовских виз, 834 беларуса получили специальное разрешение от министра въехать в Литву из-за экстраординарных гуманитарных условий. 206 беларусов сделали запрос на предоставление убежища в Литве, сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте во время встречи со Светланой Тихановской

Они обсудили безопасность беларусских организаций и СМИ в Литве. 

«Сейчас очень важно, чтобы все, кто вынужденно оказался за границей, могли чувствовать себя в безопасности. И мы благодарны Литве за все усилия и помощь, которую страна оказывает релокантам, пока они не могут вернуться домой», – сказала Тихановская.

Беларусский лидер поблагодарила Литву за предоставление гуманитарного коридора и выдачу специальных виз для беларусов, которых преследуют в родной стране.

Тихановская и Билотайте также обсудили ситуацию с мигрантами на границе, которую создал режим. Границу удалось нелегально пересечь около 4 тысячам человек и около 8 тысяч ожидают перехода границы на территории Беларуси. 

Тихановская подчеркнула, что корень проблемы – режим, который мстит Литве за поддержку демократии и прав человека в Беларуси. 
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