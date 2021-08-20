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ЕС заявляет о готовности противостоять агрессии со стороны Беларуси

Страны Евросоюза настроены принимать все необходимые меры для эффективной защиты внешних границ ЕС, противостояния агрессии со стороны Беларуси, борьбы с нелегальным переходом границы.

Об этом говорится в заявлении Словении, которая сейчас председательствует в ЕС, по итогам встречи министров внутренних дел стран ЕС 18 августа.

Страны ЕС выразили солидарность с Латвией, Литвой и Польшей, которые столкнулись с наплывом мигрантов со стороны Беларуси. 

«Текущая ситуация вызывает обеспокоенность и требует дальнейшей бдительности и срочных координированных действий для предотвращения нелегальных переходов через границу», – говорится в заявлении.

Страны Евросоюза осудили миграционное давление со стороны Беларуси и роль Минска в организации нелегальных переходов через границу, а также попытки использовать людей как инструмент давления для политических целей. 

«Такое агрессивное поведение, которое становится обычной практикой для третьих стран, неприемлемо и приравнивается к прямой атаке, направленной на дестабилизацию и давление на ЕС», – говорится в заявлении.

Для решения проблемы с мигрантами ЕС собирается сотрудничать со странами их происхождения, чтобы возвращать туда людей, не имеющих права оставаться в ЕС. Словения приветствовала сотрудничество с Ираком по вопросу мигрантов и отметила необходимость бороться с новыми миграционными маршрутами в Беларусь.

В ЕС подчеркнули, что уже направили в столкнувшиеся с миграционным кризисом страны сотрудников Frontex, техническую и материальную помощь и готовы оказывать ее дальше по мере надобности. 

Также страны ЕС признают необходимость усилить всю внешнюю границу Евросоюза для предотвращения нелегальной миграции в будущем.

Также ЕС пересмотрит участие в программах трансграничного сотрудничества, выполняемых в рамках Европейского инструмента добрососедства 2014-2020 годов, но продолжит поддерживать гражданское общество Беларуси, говорится в заявлении. 

При этом страны ЕС должны по возможности максимально завершить проекты в рамках программ на своей территории.

ЕС продолжит следить за ситуацией, оценивая среднесрочные и долгосрочные последствия и соответствующие меры, которые может принять Евросоюз.
Источник: reform.by
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