- Президент Литвы Гитанас Науседа подписал на днях декрет, который увеличивает полномочия военных в экстремальной ситуации. В Польше, где тоже сложная ситуация с мигрантами со стороны белорусской границы, около тысячи военных будут задействованы в пограничной охране. Какова на сегодняшний день численность литовских военных, которые несут службу на приграничных территориях, и что входит в их обязанности в связи с нынешней ситуацией на границе?





- Военные оказывают разного рода помощь, в частности, строят инженерные заграждения. Но общее количество тех, кто будут задействован до окончания этой операции, - то есть до тех пор, пока длится экстремальная ситуация, - мы не оглашаем. Но задействовано достаточное количество военных, для того чтобы пограничная охрана могла бы действовать, чувствуя за собой поддержку армии.





- В соответствии с декретом президента Литвы, военные могут также предъявлять требования к гражданским лицам в приграничных территориях. Каковы будут действия военных с учетом внутренних инструкций и декрета президента, если вдруг люди не выполнят требования военных?





- Военные будут предпринимать такие же действия, что и пограничники. Если не выполняются требования, то применяются специальные средства для задержания. Пока поток нелегальных мигрантов не был остановлен 3 августа, до этого военные также участвовали совместно с пограничниками в задержании нелегалов, которые были уже на литовской территории. И тогда задерживали действительно немало. Всего задержано около 4.000, и большинство из них з- за последние два месяца.





- Вы уже упомянули о том, что военные также по-прежнему привлечены к строительству заграждения с колючей проволокой на границе. Какова на сегодняшний день протяжённость уже построенного заграждения?





- Ежедневно протяженность заграждения увеличивается более, чем на полкилометра. И строится оно в очень сложных условиях, - то есть это и торфяники, и болота, места, доступ к которым даже для пограничной службы был довольно ограничен, эти участки меньше контролировались и техническими средствами. И патрулировать эти участки было довольно сложно.





- Ещё до подписания декрета президента Литвы, о котором мы с вами говорим, военные были задействованы в урегулировании кризиса из-за потока мигрантов. Помимо участия в строительстве физического ограждения на границе, использовалась и инфраструктура армейская. Те самые палатки в лагерях для беженцев - это имущество, принадлежащее Министерству обороны. Насколько эта ситуация с мигрантами подорвала ресурсы? Если вдруг палатки понадобятся для самих военных, есть ли они еще в запасе и как будет действовать Минобороны?





- Да нет, ничего подорвано не было, мы использовали свой резерв. Каждое подразделение как имело, так и имеет в своем распоряжении и палатки, и колючую проволоку, и всё, что требуется для выполнения их задач. Мы их ресурсы ни в коем не могли использовать, потому что подорвали бы боеспособность. Но в этом случае задействованы резервы, а резервы мы компенсируем.





- Нужно отметить, что помимо того, что задействуются резервы, есть ещё и определенная гуманитарная помощь со стороны союзников в виде тех же палаток, электрогенераторов. Вы недавно беседовали с коллегой - министром обороны Швеции. Что вы обсуждали, были ли приняты какие-то решения?





- Швеция очень интересуется ситуацией на границе с Беларусью. Действительно, всех союзников и партнеров мы благодарим за предоставленную помощь, Швецию в том числе. Потому что эта гуманитарная помощь была уже использована для тех 4 000, которые новых уже теперь живут в Литве в специальных местах. Для их обеспечения действительно очень быстро нам понадобились и кровати, и разного рода принадлежности бытовые. И именно и Швеция, и другие страны (всего 16 стран) предоставили для Литвы такую очень своевременную нужную помощь.





- В последние недели видим, что ситуация – по сравнению с тем что было месяц назад, - улучшилась. Нет такого количества задержанных нелегалов, как раньше, во многом благодаря тому, что сотрудники Службы охраны государственной границ начали разворачивать большие потоки нелегалов и отправлять обратно в Беларусь. Можно ли сказать сегодня что ситуация на границе Литвы и Беларуси стабилизировалась?





- Для ситуации с нашей стороны мы можем сказать, что да, действительно стабилизировалась. Теперь наши институции занимаются теми нелегалами, которые живут в Литве. То есть нам нужно определиться с их дальнейшим пребыванием, миграционная служба оформляет документы, проверяет их, проходят все предусмотренные для такой ситуации процедуры.





А вот со стороны Беларуси я бы не сказал, что там ситуация стабилизировалась, потому что несколько тысяч – наверное, около четырех-пяти тысяч нелегалов - до сих пор бродят по лесам Западной Беларуси, проживает в гостиницах, их деньги, мы знаем, заканчиваются. Белорусская сторона принудительно - сотрудники правоохранительных органов - везут их на границу, принуждают их к переходу литовской границы.





Мы, конечно, этого не позволяем. Но, во всяком случае, мы видим, что в тот капкан, который Лукашенко строил для стран Евросоюза, попал он сам. Что будет с этими людьми, в какой ситуации они окажутся, я думаю, что это вопрос.





- В последнее время мы становимся свидетелями того, что белорусские пограничники не только гонят мигрантов в сторону Литвы, они и сами вместе с ними пересекают, фактически нарушают границу. Вот последняя история, когда 12 бойцов ОМОНа, судя по всему, в полной амуниции зашли за пограничный знак литовский. И в связи с этим министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что будет усилена граница. А примут ли участие в этом усилении, в том числе, и военные?





- Военные как оказывали помощь пограничникам, так и продолжат ее оказывать. Усиление может быть в разных формах. Мы обеспечиваем разведывательной информацией пограничную службу и разного рода информацией, которую получаем из других источников. То есть когда есть проблема, мы помогаем пограничной службе не только персоналом, но и информацией.





- В связи с эпизодом, когда двенадцать белорусских пограничников вытесняли мигрантов на литовскую территорию, мне вспомнились давние слова президента России Владимира Путина, которые относились к ситуации с Украиной. Он тогда высказывался о том, что, мол, мы выставим впереди женщин и детей, а сзади будут стоять военные, и пусть только попробуют по ним стрелять.





Ситуация с этими 12 пограничниками это была наглядная иллюстрация, - когда мы видели 35 беженцев, среди которых женщины и дети, а сзади стояли бойцы в полной амуниции. Теоретически в следующий раз на месте бойцов ОМОНа белорусского могут оказаться несколько сотен зеленых человечков из России. Готова Литва к такому развитию событий?





- Я бы не хотел спекулировать по этому поводу. Я думаю, что наши пограничники, и особенно военные, Вооружённые силы, да, действительно готовы. Для этого мы и с партнерами регулярно обмениваются информацией в реальном времени. То есть наши партнеры знают, что у нас происходит на границе, что происходит на той стороне. В реальном времени. Я думаю, что это важно, - чтобы все страны - наши партнеры, и страны НАТО, и Евросоюза были в одном информационном поле.





Мы знаем, что другая сторона может использовать – и использует – людей как щит. Вся гибридная атака режима Лукашенко и построена на том, что этих нелегалов, которых они заманили в свою страну, использовать именно как инструмент.





- То есть мы можем быть уверены, что в случае необходимости 5-я статья НАТО может заработать на практике?





- Я бы сказал, что не хотелось бы, чтобы такая ситуация была бы. Но если будет необходимость, конечно же, мы и наши союзники будем действовать адекватно ситуации. То есть без излишней паники, но ответ будет соответственно ситуации.