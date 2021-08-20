20 августа Ангела Мергель посетит Москву. Это будет ее последний визит в Россию в качестве главы ФРГ. В сентябре в Германии выборы в парламент, в результате которых будет сформировано новое правительство.





Уже известно, пишет Филин, что в Кремле будут говорить и о Беларуси. Будет ли попытка со стороны канцлера решить белорусский кризис? Про это «Филин» спросил у историка, эксперта в области немецкой истории и политики, преподавателя университетов в Дюссельдорфе и Саарбрюкене Александра Фридмана.





— Александр, как вы думаете, о чем будут говорить Меркель и Путин 20 августа?





— Канцлеру осталось очень мало находиться на своей должности. В сентябре будут выборы, формирование нового правительства — и все. Это было понятно, что Меркель будет в Москве подымать белорусский вопрос. По-другому быть не могло, все же это очень важный регион и важный европейский вопрос. Другое дело — насколько качественно белорусскую ситуацию обсудят на этой встрече.





Для Меркель — это прощальная встреча. Она заканчивает свою карьеру в германской политике. Возможно, будет продолжение в европейской, но мы это не знаем.





Поездка в Москву для нее принципиальная, а Россия важное государство, она долго работала с Путиным. У них были разные отношения: сначала нормальные рабочие и даже хорошие, а потом постепенно все ухудшались и ухудшались. Меркель прекрасно понимает российскую политику, ее задачи и цели, все, что делает Путин.





Путинская Россия — это неприятный партнер для Германии, который занимается дестабилизацией ситуации в Европе, но для Меркель чувства отыгрывают вторичную роль, она же понимает, что Путин в обозримом будущем никуда не денется.





Потом Ангела Меркель едет в Киев — это политический шаг. Если бы она поехала только в Москву, то было бы много вопросов: а где поддержка Украины?





Германия и без того ведет себя в отношении Украины в последнее время не очень дружелюбно. Тут можно вспомнить и проект «Северный поток-2», на который сделала ставку Меркель, и другие шаги. В такой ситуации Меркель просто должна побывать в Киеве, чтобы продемонстрировать поддержку, поговорить еще раз с Зеленским. Ехать только в Москву было бы очень плохим сигналом.





Что касается белорусского вопроса, то Меркель, безусловно, повторит Путину позицию Германии. Эта позиция однозначна: для Европы больше не существует Лукашенко, никаких переговоров с ним быть не может. Посыл очень ясный: Лукашенко должен уйти, будущего с ним не будет.





Могу себе даже представить, как Меркель может поставить перед Путиным вопрос: «Давайте быстрее решайте проблему Лукашенко своими способами, иначе новые немецкие власти могут попробовать еще жестче надавить на белорусский режим, не обращая внимания на Москву.





Позиция Меркель очень проста: изменения в Беларуси нужны, но их надо решать совместно с Москвой, чтобы избежать повторения украинских событий. Такая позиция есть много у кого в Германии, но есть вероятность, что уже в новом немецком правительстве будут люди, которые постараются решить вопрос без Москвы.





Для Европы после всех последних событий однозначно, что Лукашенко должен уйти, но не так принципиальны механизмы: или это конституционная реформа, или просто уйдет в отставку и покинет Беларусь.





Александр Фридман, фото Радыё Свабода





— То есть Меркель готова отдать решение белорусского вопроса России?





— Не совсем. Нужно понимать, что Меркель — человек эпохи «холодной войны», ГДРовской социализации. Она понимает, что у Путина в голове. Такие люди, как Путин, ей, конечно же, не нравятся, но она понимает, что вынуждена иметь с ними дело. Она хорошо знает русский язык, культуру.





Естественно, канцлер поддерживает демократическое движение в Беларуси. Кажется, ей импонирует лично Светлана Тихановская. Она видела схожесть событий в Беларуси-2020 и ГДР-1989.





Но Меркель прагматик, она понимает, насколько Минск зависит от Кремля, и без желания Путина что-то решить в Беларуси практически невозможно.





Всегда позиция Меркель была одна: склонить Москву к сотрудничеству. Это не очень получилось, Москва все равно оставалась на стороне Лукашенко.





— Германию удовлетворил бы вариант, что в Минске в власти придет не Светлана Тихановская или кто-то из демократических политиков, а один из лукашенковских чиновников?





— Если взять сегодняшнюю коалицию христианских и социал-демократов, то, думаю, да.





Если бы Беларусь вернулась в ситуацию 2018 года, но без Лукашенко, пускай бы там был условный Головченко или Макей во главе страны, то было бы неплохо, с их точки зрения.





Естественно, такой режим критиковали бы, но политзаключенные скорее всего вышли бы на свободу (или их стало бы меньше), было бы больше свободы.





Беларусь не избавилась бы от авторитаризма, но режим стал бы более цивилизованным. Это была бы совсем другая история, тогда бы смягчили или вообще отменили санкции.





Демократизация Беларуси — это большая цель, к которой нужно идти, но у тех же хадеков и сацдеков более прагматический подход. Они считают, что шагом вперед будет уже то, если ситуация не будет как сейчас.





Но в Германии есть и «Зеленые». У них очень радикальная позиция, они говорят, что не остановят поддержку, пока Беларусь не станет свободной.