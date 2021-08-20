Евгения Прейгермана, внутриполитический кризис в Беларуси уже перешел в статус регионального, «очень быстро геополитизировался». Такое мнение политолог высказал на недавней международной конференции «Политическая трансформация Восточной Европы: есть ли общий знаменатель?», По мнению директора Совета по международным отношениям «Минского диалога», внутриполитический кризис в Беларуси уже перешел в статус регионального, «очень быстро геополитизировался». Такое мнение политолог высказал на недавней международной конференции «Политическая трансформация Восточной Европы: есть ли общий знаменатель?», пишет Thinktanks.by, которую провел Совет по внешней политике «Украинской призмы».

Развязка близка, но пока с малопрогнозируемым итогом

Думаю, с точки зрения региональной безопасности мы подходим вплотную к некоему моменту истины. Это долгосрочный объективный процесс, который прежде всего связан с тем, что происходит трансформация всей системы международных отношений. И для региона она так или иначе стала проявляться не в теории, а на практике уже в 2008 году — грузинско-российский конфликт, и с очевидной силой и практическими последствиями проявилась в 2014-м — Крым, Донбасс. Фактор Беларуси, белорусского политического кризиса очень сильно геополитизировал ситуацию. Это касается практических раскладов в области региональной безопасности, особенно системы договоренностей между странами-соседками, которая существовала все эти годы. Если в начале 2021 года в одном из исследований мы констатировали, что, несмотря на все происходящее между Беларусью и странами-соседями — членами ЕС и Украиной, стратегически ничего не поменялось, оставались все возможности, чтобы не допустить обвала всей инфраструктуры, стабилизировавшей положение в регионе все эти годы, то, конечно, сегодня оптимистичные оценки делать сложно. При этом я все же не думаю, что стороны уже перешли линии, которые делают невозможным возврат к конструктиву. Наоборот, несмотря на все медийные заголовки, в случае нормальной дипломатической и военной проработки этой темы здесь еще многое можно сохранить. Но при этом есть некое чувство тревоги, что если раскручивание эскалационной спирали пойдет в том же темпе, как сейчас, то через месяц-другой ситуация может качественно поменяться. И тогда это выразится просто в разрыве региона — прежняя система двусторонних соглашений по мерам доверия и безопасности просто развалится. И многие почувствуют разницу.





Мы получили легко прогнозируемую ситуацию в Беларуси, когда внутриполитический кризис по определению не мог разрешиться быстро и очень быстро геополитизировался. Геополитизация конфликта проблематична и для будущего развития самой Беларуси, и несет огромные риски, а скоро, может быть, и угрозы для региональной безопасности вообще.

Россия обыгрывает ЕС

Что касается различных игроков вокруг белорусского кризиса, то Евросоюз демонстрирует не то, чтобы полное отсутствие рычагов влияния на происходящее в Беларуси, но совершенно минимальное владение таковыми. На мой взгляд, это в том числе результат отношения ЕС к Минску предыдущих годов. Мы долгое время наблюдали дискуссию, когда белорусские власти очень настойчиво говорили, что хотят максимально быстро углубить свои отношения с ЕС, что, по их мнению, должно было выражаться в старте переговоров по базовому соглашению о сотрудничестве, во-вторых, хотели максимального ускорения экономического сотрудничества. Евросоюз, несмотря на нормализацию отношений, иногда вообще не отвечал или отвечал с условиями, например, сначала отменить смертную казнь в Беларуси, а потом уже приступить к переговорам. В результате и ЕС упустил возможность увеличить свое присутствие и влияние в Беларуси, и смертная казнь в стране как была, так и остается. Если брать брюссельскую дипломатию, то она как будто перестала существовать в контексте кризиса. ЕС перешел в модальность продуцирования публичных заявлений, хотя понятно, что они ни на что не влияют.





Евросоюз очевидно неконкурентоспособен здесь по сравнению с Россией, возможности получить информацию и правильно ее воспринять у ЕС есть, но почему-то этого не делается. Понятно, что, как только Россия выразила публичную поддержку действующей власти, ситуация была предрешена. И пока статус-кво сохраняется, она тоже предрешена, несмотря ни на какие санкции, которые принимаются и будут приниматься. Единственное, что принесут санкции — это то, что Россия будет еще больше углублять и расширять свои возможности в Беларуси.

Военное сотрудничество

Со стороны России продолжительное время сохранялся довольно настойчивый импульс, чтобы в Беларуси появилась российская военная база. После всего того, что произошло за последние год-полтора, поле для маневра у белорусских властей очень сильно сузилось. И по мере дальнейшего санкционного давления со стороны Запада это поле будет только сужаться. В какой-то момент отказ от российского предложения может стать невозможным. Не берусь утверждать, что мы достигли этого момента, но если продолжим в том же духе, в котором сейчас находятся отношения между Беларусью и Западом, то мы будем двигаться именно в этом направлении.