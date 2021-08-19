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Уже не Афганистан: «Талибан» объявил новое название страны

Талибы провозгласили Исламский эмират Афганистана. Такое же название страна носила во время их правления 20 лет назад.

Радикальное движение «Талибан» в четверг, 19 афгуста, провозгласило Исламский эмират Афганистана. Такое заявление они сделали в День независимости страны.

Талибы использовали это же название во время своего правления в период с 1996 по 2001 год. 
Как заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, движение «не стремится к обострению отношений с этническими и религиозными меньшинствами».

«Мы хотим жить в мире и стремимся не допустить гражданской войны», — заявил он.

aljazeera.com


Муджахид отметил, что «Талибан» будет решать проблемы путем диалога и не собирается преследовать сторонников прежнего правительства.

Тем временем в некоторых городах Афганистана продолжаются протесты ко Дню независимости. В городе Асадабад, провинция Кунар, митингующих обстреляли.

Cмотрите фотогалерею: «Талибан» объявил новое название Афганистана

Также сегодня «Талибан» издал указ об освобождении политзаключенных и объявил о победе над США.
telegraf.by
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