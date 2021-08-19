19 августа из СИЗО на Володарского в Минске были освобождены фигуранты дела «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, ее сын Петр Слуцкий, Сергей Ольшевский и Алла Шарко. Сообщается, что они вышли на свободу по помилованию.





Все они находились за решеткой с 22 декабря 2020 года.





По информации «Нашай Нівы», Ксения Луцкина отказалась писать прошение о помиловании. Сейчас она — единственный фигурант дела «Пресс-клуба», который остается за решеткой. Ранее Луцкина 15 лет проработала на госТВ. Она собиралась создать альтернативный канал, когда ее задержали.





По «делу Пресс-клуба» в СИЗО №1 на Володарского остается еще один человек — экс-оператор «Беларусь-1» Денис Соколовский.





История разгрома Пресс-клуба





Напомним, что руководители и сотрудники «Пресс-клуба» были задержаны 22 декабря 2020-го. У них прошли обыски и допросы в рамках уголовного дела по ст. 243 ч.2 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).





Разгрому «Пресс-клуба» предшествовали заявления топ-чиновников. Так, глава МИД Владимир Макей тогда анонсировал, что в ответ на третий пакет санкций ЕС официальный Минск пересмотрит реализацию ряда гуманитарных, образовательных, культурных программ.





В свою очередь председатель КГБ Иван Тертель заявил, что власти проигрывают в информационном пространстве.





В июле «Пресс-клуб», как и многие другие белорусские НГО, был ликвидирован властями.