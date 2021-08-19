Ирина Левшина, Екатерина Боева, Дмитрий Новожилов









Ирине Левшиной, бывшему директору Дмитрию Новожилову и бухгалтеру Екатерине Боевой инкриминируют ст. 342 УК (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них).



