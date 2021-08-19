Троих сотрудников БелаПАН признали политическими заключенными
Правозащитники признали политзаключенными троих сотрудников информационного агентства БелаПАН, задержанных 18 августа, пишет правозащитный сайт "Вясна".
Ирина Левшина, Екатерина Боева, Дмитрий Новожилов
Ирине Левшиной, бывшему директору Дмитрию Новожилову и бухгалтеру Екатерине Боевой инкриминируют ст. 342 УК (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них).
БП
20:50 19/08/2021
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