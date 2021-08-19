Назарбаев считает необходимым пригласить в ЕАЭС Узбекистан и Таджикистан
Первый президент Казахстана, почетный председатель ЕАЭС Нурсултан Назарбаев считает необходимым укреплять Организацию путем увеличения числа ее участников.
"Нам надо укреплять ЕАЭС, надо, чтобы другие были здесь, наши соседи", - сказал Назарбаев в ходе встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным в Нур-Султане в четверг.
"Узбекистан", - сказал Мишустин на слова Назарбаева.
"Узбекистан и Таджикистан. Они должны быть. Еще с туркменами надо поработать, я всегда это говорю", - ответил Назарбаев. Его цитирует interfax.by
20:45 19/08/2021
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