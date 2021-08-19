"Режим безгранично боится правды": посольство США - о разгроме БелаПАН
Посольство США в Беларуси прокомментировало обыски в офисе информагентства БелаПАН в Минске и в квартирах его сотрудников, а также задержание главного редактора, директора компании Ирины Левшиной, бухгалтера Екатерины Боевой и бывшего директора Дмитрия Новожилова.
"Режим безгранично боится правды, поэтому он яростно нападает на свободу прессы, — пишет пресс-служба американского посольства в Twitter. — Практически все независимые СМИ в Беларуси подверглись преследованию. Сегодня снова настала очередь БелаПАН".
Американские дипломаты убеждены, что "голоса свободы нельзя заглушить" и "справедливость восторжествует".
Левшина, Боева и Новожилов — подозреваемые по уголовному делу об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ч. 1 ст. 342 УК). Они со среды находятся на Окрестина.
Как сообщает БелаПАН, 19 августа для них в изоляторе временного содержания приняли передачи.
Источник: euroradio.fm
14:19 19/08/2021
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