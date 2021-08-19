



"Лукашенко осуществляет эти действия в отношении всех, кто высказал свой протест и несогласие с насилием. А Союз белорусских писателей в августе прошлого года на этот счет четко высказал свою позицию", — прокомментировал политик информацию в эфире канала Дождь.





Он напомнил, что власти системно еще с 1997 года оказывали давление на Союз белорусских писателей и его членов.





"Также 9 августа стало известно, что ликвидирован ПЭН-центр, произошли структурные изменения в известных литературных белорусских журналах «Полымя», «Нёман» и «Маладосць». Это удар, направленный на то, чтобы задушить белорусскую культуру, белорусское слово, белорусскую интеллигенцию в целом в нашей стране", — сделал вывод Латушко.





Он также напомнил, что год назад был разгромлен и Купаловский театр, который сам возглавлял.





"Конечно, купаловцы находятся под репрессиями, они очень сильно пострадали. Но по-другому мы не могли поступить. Неужели вы можете себе представить, чтобы артисты самого известного, самого свободолюбивого театра страны, коим всегда являлся театр Янки Купалы, продолжали бы играть на сцене и соглашаться с тем, что творит власть в отношении белорусской интеллигенции, белорусской культуры?





Нужно понимать, что все, что происходит с культурными деятелями и творческими организациями, это вызов на дальнейшее существование белорусской культуры и белорусской нации как таковой. Или Лукашенко уничтожит культуру, нацию и в целом Беларусь как страну, или мы выстоим.





И здесь очень важно не жалеть, а действовать, говорить правду, чтобы изменить ситуацию", — считает политик.





Напомним, 24 августа Верховный суд Беларуси намерен рассмотреть дело о ликвидации Союза белорусских писателей.