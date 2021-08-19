"Афганистан и Беларусь — очень разные страны. И ситуация в них очень разная и совсем не сравнимая: там — мультэтническая исламская страна, с половозрастной пирамидой в виде пирамиды с огромным основанием молодёжи, сельская, с низким уровнем образования, в сложном регионе; у нас — восточноевропейское светское государство с европейской демографией (уклон в старение), городская и образованная нация. Ситуация такая, что вообще никакие параллели неуместны, - пишет телеграм-канал «Рефлексия и реакция».





- Однако, две параллели все же можно провести. Параллели метафизического характера.





Во-первых, Талибан доказал, что если идеология сильна, то она заполоняет собой вакуум, который образовывается ситуативно за счет отключки от внешней поддержки, притом заполняет стремительно.





Талибы ждали 20 лет и как только открылось окно возможностей — моментально им воспользовались. Потому что идеология, в основе которой лежит работа справедливых институтов, сильнее триллиона влитых денег в политических оппонентов.





Запрос на шариат — это и есть запрос на работу справедливых институтов необразованными сельскими жителями и городской беднотой на фоне традиционной азиатской коррупции и монопольного осваивания элитой ренты в виде внешней поддержки.





Шариат — средневековье, но это единственный доступный и понятный массам работающий социальный институт, дающий надежду на справедливость и открытые социальные лифты, пусть и в социуме, похожем на средневековый.





У нас другая страна и запрос на другие институты. Но все люди в мире хотят работающих институтов и социальных лифтов. У большинства из тех людей, кто выходил год назад на улицу, образцом являются работающие институты западных соседей — есть с чем сравнить.





Часть общества восторгается восточными институтами («хороший царь») — это и есть линия цивилизационного разлома, но даже и эти люди выходили на улицу. Потому что недовольны фигурой царя.





Но, если проводить параллель до конца, пример Афганистана показывает, что живая идеология, популярная среди людей, может победить и спустя 20 лет. Только на минуту власть реально ослабнет — моментально то, что годами сидело в подполье, выйдет наружу широкой массой.





Талибов не просто сажали — против них воевала самая технически продвинутая и богатая армия мира. Но победила идея (хотя скорее это всё выглядит как спланированный договорняк между Штатами и талибами, но это уже тема другого поста).





Во-вторых, эпично просчитались аналитики ЦРУ (а там не самые плохие аналитики в мире). Талибы взяли под контроль Кабул месяца на 2-3 раньше, чем они прогнозировали. И это показывает, что когда веры в будущее старой системы нет, и конечный результат по динамике очевиден, то ситуация может меняться гораздо быстрее, чем кажется на первый взгляд.





Поэтому экстренный вылет «в случае чего» лучше не откладывать на последний момент, а то может быть ажиотаж в аэропорту.





Ну и пару слов про влияние ситуации там на ситуацию тут. С точки зрения перефокуса внимания Запада с Беларуси на Афган, во-первых, на Беларуси никогда не был фокус номер один, просто фокус был (и останется).





Во-вторых, все политические решения уже приняты, дальше работа американских и евробюрократов по перемалыванию экономики Беларуси.





С точки зрения участия Беларуси в конфликте по линии ОДКБ — там все варианты не очень хорошие. Если хоть один солдат туда поедет — в независимых медиа будет максимально форситься месседж «за что гибнут наши ребята» с таргетом на широкие массы, а широкие массы такие тезисы воспринимают весьма отзывчиво.





Если никто не поедет, то в очередной раз будет продемонстрировано, что ОДКБ — это целиком и полностью бумажная структура, нужная России для демонстрации своих амбиций. Поэтому для официального Минска лучше было бы если бы вообще ОДКБ не лезло в эту историю, тем более Россия на уровне риторики «подаёт руку» талибам.





Но вот с точки зрения того, что фокус России теперь там, это в определенной степени уменьшит желание российских ястребов раскручивать в Беларуси сценарий удержания влияния через силовое вмешательство (о гипотетической возможности которого постоянно упоминает АГЛ). Война на два фронта — дело хлопотное со всех точек зрения".