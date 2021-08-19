«Это временная мера, призванная позволить ООН и дальше оказывать помощь народу Афганистана с минимальными перебоями и в то же время снизить риск для персонала ООН», – заявил журналистам официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.





Сотрудники ООН будут переведены во временный офис в Алматы, где они будут работать удаленно.





До настоящего времени в Афганистане работало около 300 иностранных сотрудников ООН и около 3 тысяч местных сотрудников.





«Это возможность сократить присутствие по очевидным причинам», – сказал Дюжаррик, отметив, что сотрудники вернутся, когда ООН почувствует, что «ситуация это позволяет».