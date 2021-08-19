Байден был прав

Мучительно наблюдать, как «Талибан» распространяется по Афганистану, в считанные месяцы отменив результаты двух десятилетий усилий афганского народа и международного сообщества, которые строили приличное, безопасное и нормально функционирующее государство.





Практически никем не оспариваемый захват «Талибаном» Афганистана поднимает очевидные вопросы относительно мудрости решения президента США Джо Байдена вывести войска США и коалиции из этой страны. Парадоксальным образом скорость и лёгкость, с которой наступает «Талибан», лишь подтверждает верность решения Байдена – и то, что ему не следует менять курс.





Неэффективность и крах военных и государственных институтов Афганистана в основном подтверждает скептицизм Байдена по поводу способности правительства в Кабуле когда-либо самостоятельно стоять на ногах, несмотря на его активную поддержку США.





Международное сообщество потратило почти 20 лет, тысячи жизней и триллионы долларов на Афганистан – на уничтожение «Аль-Каиды»; свержение «Талибана»; осуществление поддержки, консультаций, подготовки и оснащения афганской армии; укрепление государственных институтов; инвестиции в гражданское общество страны.





Был достигнут значительный прогресс, но недостаточный. Как показывает быстрое наступление «Талибана», даже двадцать лет постоянной поддержки не смогли создать афганских институтов, который были бы способны держаться самостоятельно.





Причина в том, что это миссия была фатально ошибочной с самого начала. Глупой была затея попытаться превратить Афганистан в централизованное, унитарное государство. Эта страна с её трудной топографией, этнической сложностью, племенной и локальной лояльностью постоянно склонна к политической фрагментации. А её проблемное окружение и враждебность внешнему вмешательству делают иностранную интервенцию опасной.





Все эти неотвратимые условия гарантировали, что любые попытки превратить Афганистан в современное государство ждёт провал. Байден сделал трудный и правильный выбор, покончив с проигрышными попытками приблизиться к недостижимой цели.





Аргументы в пользу вывода войск опираются на реальность: хотя США не достигли успехов на фронте строительства национального государства, они достигли главной стратегической цели – предотвратить будущие атаки на Америку или их союзников с территории Афганистана.





США и их партнёры по коалиции уничтожили «Аль-Каиду» в Афганистане и Пакистане. То же самое можно сказать об афганском филиале Исламского государства, которое не продемонстрировало способности осуществлять транснациональные атаки с территории Афганистана.





Одновременно США создали глобальную сеть партнёров, с которыми можно бороться с терроризмом во всём мире, обмениваться необходимыми разведданными, совместно укреплять внутреннюю защиту от терактов.





США и их союзники сегодня стали намного более трудной целью, чем 11 сентября 2001 года. «Аль-Каида» не смогла провести ни одного крупного теракта за рубежом после взрывов в Лондоне в 2005 году.





Конечно, нет гарантий, что «Талибан» снова не предоставит убежище «Аль-Каиде» или аналогичным группировкам. Но подобный исход крайне маловероятен. У «Талибана» всё в порядке и без них, и у него нет особых причин возрождать партнёрства с группировками, подобными «Аль-Каиде».





Кроме того, «Талибан» захочет поддерживать определённый уровень международной легитимности и поддержки, подавляя любые искушения принять группировки, которые стремятся организовывать теракты против иностранных государств. А у этих группировок мало стимулов стремиться к реорганизации в Афганистане, поскольку им намного проще сделать это в других странах.





Наконец, Байден прав, настаивая на своём решении завершить военную миссию в Афганистане, потому что оно соответствует воле американского электората. Большинство в американском обществе (причём как демократы, так и республиканцы) теряют терпение из-за «вечных войн» на Ближнем Востоке.





Антилиберальный популизм, который привёл к избранию (и почти переизбранию) Трампа, отчасти возник в ответ на ощущение перенапряжения Америки на Ближнем Востоке в широком определении. На фоне десятилетий экономического недовольства американских рабочих, которое к тому же недавно усугубили катастрофические последствия пандемии, избиратели хотят, чтобы их налоговые доллары направлялись в Канзас, а не в Кандагар.





Успех усилий Байдена, направленных на ремонт американской демократии, зависит главным образом от осуществления внутренних инвестиций. Законопроекты об инфраструктуре и социальной политике, который сейчас рассматривает Конгресс, являются важнейшими шагами в правильном направлении.





Впрочем, внешняя политика тоже имеет значение. Когда Байден обещает проводить «внешнюю политику для среднего класса», ему надо выполнять данное обещание, демонстрируя государственное мастерство, которое будет пользоваться поддержкой американского общества.





Афганистан заслуживает поддержки международного сообщества в обозримом будущем. Но возглавляемая США военная миссия выдохлась.





К сожалению, лучшее, что может сейчас сделать международное сообщество: помогать смягчению гуманитарных страданий и требовать от афганцев стремиться к дипломатии, компромиссам и воздержанности, пока их страна находится в поисках мирного и стабильного политического равновесия.