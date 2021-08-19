Рекорд? Обвинения по «хороводному делу» предъявлено 108 фигурантам

Обвинения по «хороводному дело» предъявлены 108 фигурантам. Дело возбуждено по факту событий 13 сентября в Бресте, когда участники демонстрации водили хоровод на проезжей части проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко.