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Польша направила армию для охраны границы с Беларусью

В связи с большим числом нелегально проникающих со стороны Беларуси мигрантов власти Польши усиливают охрану границы с помощью армии.



К границе с Беларусью будут направлены более 900 военнослужащих, которые укрепят пограничную охрану, сообщил в среду, 18 августа, в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, пишет АФН со ссылкой на DW.

По данным польского министерства внутренних дел, только с начала августа границу с Польшей попытались нелегально пересечь со стороны Беларуси 1935 человек. Пограничная служба предотвратила нелегальный переход границы в 1175 случаях. Еще 760 человек были задержаны и направлены в закрытые общежития для беженцев.

Белорусский режим использует беженцев в своих целях, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Мы не можем допустить, чтобы господин Лукашенко с помощью шантажа вынудил нас кого-то здесь принимать", - подчеркнул он и указал, что суверенное государство должно защищать свои внешние границы.
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