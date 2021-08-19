Фото: переворот в Мьянме привел к гибели 1006 мирных жителей (GettyImages)









Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.





AAPP занимается проверкой случаев смерти и массовых арестов при военном режиме в Мьянме. Они сообщили, что число убитых силами безопасности мирных людей достигло 1006 человек.





"Пока военные находятся у власти, они будут продолжать убивать молодых людей, профессионалов, таких как врачи и учителя, мужчин, женщин и детей", - сказал секретарь AAPP Ко Бо Ги.





По его словам, действия военных вредят не только людям, но и всей стране, и ее демократии в целом.





"Они убивают не только наши жизни, но и будущее страны и демократические надежды", - добавил он.







