Павлом Слюнькиным. Актуальность белорусского кризиса на мировой политической арене «Филин» обсудил с аналитиком Европейского совета по международным отношениям, бывшим сотрудником МИДа





Сыграет ли на руку белорусского режима происходящее в Афганистане? Воспользуется ли правительство этой ситуацией, чтобы отвести внимание от нарушений прав человека в своей стране и для возобновления диалога с Западом?





— На протяжении истории Лукашенко периодически удавалось балансировать. Ему не раз везло, возникало много тем, которые отвлекали внимание от ситуации в Беларуси. И если Лукашенко попробует залечь на дно, то, возможно, внимания к нашей стране действительно будет меньше.





В то же время он мог это сделать гораздо раньше, но не сделал. Потому что внутренние процессы, происходящие в Беларуси, не дают такой возможности. Логика развития политических процессов в стране толкает Лукашенко на обострение конфликтов, повышение ставок. Он не чувствует себя уверенно.





Поэтому, подозреваю, события в Беларуси все равно будут происходить и будут провоцировать ответную реакцию со стороны стран ЕС и США.





Отвлечет ли конфликт в Центральной Азии от происходящего в Беларуси?





— Здесь очень широкое поле для дискуссии. Одни эксперты говорят, что события в Афганистане — это приход к власти террористической ячейки, другие обращают внимание на заявления «Талибана» о намерении гарантировать права женщин и на приглашение их в правительство.





И от того, как дальше будут развиваться политические процессы в Афганистане, зависит, насколько мировой общественности необходимо быть вовлеченными в этот кризис или просто новое состояние жизни страны.





От этого также зависит, сколько внимания будет доставаться Беларуси.





Нужно понимать, что наш кризис находится на повестке дня уже больше года. И он не может ежедневно быть на полях, заметках и документах американских и европейских политиков.





Когда-то внимания к нам появлялось больше, когда-то меньше. И чаще всего это происходило именно благодаря действиям белорусских властей. И вот если официальный Минск будет давать поводы, то белорусская тема продолжит звучать и появляться в резолюциях, переговорах, а также провоцировать новые санкции. Одна лишь тема Афганистана увести внимание от Беларуси не может никак.





Очевидно, в сравнении с «Талибаном» даже белорусский режим может выглядеть достаточно мягким. Однако, Афганистан не граничит с европейскими странами, в то время как Беларусь регионально находится в Европе, да еще и постоянно подбрасывает новые проблемы в костер двусторонних конфликтов.





Я не думаю, что международное сообщество сможет уделять внимание только одному кризису. В то же время нужно помнить, что Беларусь точно так же никогда и не являлась единственной проблемой для мира.





Вот, например, что произошло только за последний год в других регионах планеты: революция в Кыргызстане, война за Нагорный Карабах, кризис на российско-украинской границе, политический кризис в Грузии (который до сих пор тоже не разрешен, а для тесного американского и европейского союзника это важно), военный переворот в Мьянме и военный переворот в Мали. Кроме того, убили президента Гаити.





И несмотря на эти войны, революции, перевороты и кризисы даже в непосредственной близости от границ Европы и Беларуси, Лукашенко в итоге удавалось оставаться в топе новостей и подбрасывать раз за разом западным политикам поводы, почему не стоит забывать про Беларусь. И пока я не вижу причин для того, чтобы он этого не продолжал делать, — резюмирует эксперт.