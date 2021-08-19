Поездка из центра Вильнюса до лагеря беженцев, что на полигоне в Руднинкай, занимает около сорока минут. Мы паркуем машину на опушке леса и идем через заросли кустарников по проторенной тропинке, которая ведет прямо к лагерю. К нам тут же подходит охранник, который спрашивает, что нам нужно, пишет DW.





Мы, два журналиста с Ближнего Востока, внешне очень похожи на людей, находящихся в лагере, и только наша европейская сопровождающая выглядит заметно иначе. Мы отвечаем, что хотим рассказать о ситуации в лагере. Другой охранник проверяет наши документы. "Без разрешения МВД входить на территорию лагеря нельзя", - поясняет он. После трехчасового ожидания "добро" из Вильнюса получено, и мы можем попасть в лагерь, который окружен забором.





Там стоят жилые вагончики и палатки, которые нам, ссылаясь на соображения безопасности и гигиены, не разрешают осмотреть изнутри - от мигрантов нас отделяет еще один забор. Большинство из них родом с Ближнего Востока, некоторые - из Африки. Одежда у них изношенная и грязная, лица усталые. Большинство находящихся в лагере лиц - мужчины в возрасте от 20 до 30 лет.





Без разрешения МВД входить на территорию лагеря нельзя





Следы на теле на всю жизнь





Многие иракцы в разговоре сначала жалуются на социальную несправедливость и беспредел политиков и вооруженных группировок у них на родине. Один ругает известного иракского политика, другой берет его под защиту и обвиняет других. Посреди леса в Литве неожиданно вспыхивает дискуссия о коррупции в Ираке. Осенью 2019 года многие из находящихся тут молодых людей принимали участие в подавленных - порой жестоко - акциях протеста в поддержку политически независимого Ирака и против коррупции.





У Ахмеда, молодого парня из Кербелы, раны по всему телу. По словам Ахмеда, шесть лет назад он сильно пострадал при взрыве в Багдаде заминированного автомобиля, потеряв при этом глаз. Другой глаз парня печально смотрит на нас. Столь же печально звучит и его голос.





21-летний Абдулла рассказывает, что с первых лет жизни имеет тяжелую форму псориаза. Экземой покрыто почти все его тело. Еще один беженец говорит, что - как и его брат - страдает от мышечной слабости. Брат лежит недалеко в палатке и больше не может двигаться. Мы спрашиваем себя: что теперь будет с этими людьми?





Мигранты - игрушка в руках политиков





Большинство из них хочет только одного: попасть в ЕС, в Европу. Но Европа не спешит их впускать, Литва как страж границы заняла осторожно-выжидательную позицию, и как маленькая страна, столкнувшаяся с таким большим числом мигрантов, попала в затруднительное положение. Замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс сообщил нам в интервью, что хорошо осведомлен о сложной ситуации, в которой оказались мигранты.





Беженцы живут в палатках, куда журналистов не пустили





В то же время он пожаловался на то, что турагентства из соседней Беларуси сознательно привлекали иракцев поездками в страну, чтобы те через Минск двинулись далее в направлении границ со странами Балтии, которые являются и внешними границами Евросоюза. Беларусь целенаправленно распространяет фейковые новости о Минске как удобных для беженцев воротах в соседний ЕС - и тем самым оказывает давление на Литву и другие страны Европы, указывает замминистра.





Что касается самих мигрантов, то Вильнюс стремится, как может, облегчить их положение, отметил Абрамавичюс. С правительством Ирака Литва договорилась улучшить условия для иракских беженцев - как только будут приостановлены авиарейсы из Багдада в Минск с новыми потенциальными мигрантами. И, действительно, главная авиакомпания страны, Iraqi Airways, несколько дней назад уже объявила, что отменяет все рейсы в Беларусь в августе.





Наблюдатели рассматривают молодых людей в этом и других литовских лагерях беженцев как игрушку в руках политиков. С тех пор, как Европейский Союз ввел санкции против Александра Лукашенко за его жестокие действия против белорусской оппозиции, Лукашенко, очевидно, стал использовать беженцев как инструмент давления на ЕС.





Только за июнь-август несколько тысяч мигрантов незаконно пересекли белорусско-литовскую границу. В Вильнюсе опасаются, что к концу года в Литву может попасть еще несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Беларусь тем временем заявила, что намерена со своей стороны закрыть границу с Литвой: беженцы, видимо, не должны возвращаться обратно с литовской территории.





Вожделенная Европа





Насколько сильно хотят попасть в Европу иракские беженцы, можно понять на примере уже несуществующей группы в Facebook, которая была посвящена иммиграции в ЕС через Беларусь. В течение нескольких дней в группу вступили десятки тысяч человек. С тех пор она исчезла из Facebook. Однако до недавнего времени в ней обсуждались практически все вопросы, которые могли быть важными для мигрантов и беженцев при осуществлении такого замысла: покупка авиабилетов из Багдада в Минск, изучение различных маршрутов на месте, необходимость помощи контрабандистов или же самостоятельное проникновение на территорию Литвы.





Беларусь по политическим причинам намеренно поддерживает иракцев и других беженцев, которые хотят перебраться в ЕС, утверждает глава офиса Freedom House в Вильнюсе, литовский политолог Витис Юрконис: "Но у Литвы нет ни инфраструктуры, ни необходимого опыта для рассмотрения в таком масштабе просьб о предоставлении убежища". Кроме того, добавляет он, в Литву продолжают прибывать беженцы из самой Беларуси, которые покидают родину из-за репрессивной политики Лукашенко: "Власти Беларуси запрещают своим гражданам пересекать белорусско-литовскую границу. Но позволяют это делать людям с Ближнего Востока".





Тем временем Багдад вернул домой некоторых из застрявших в Беларуси иракцев. Большинство из них возвращается без гроша в кармане или даже обремененные долгами: все сбережения ушли на поездку в Беларусь. Тем не менее билеты на обратный рейс несостоявшиеся беженцы все равно должны оплатить из собственного кармана.





Головорезы в масках





Между тем один из иракцев, который все еще находится в Минске, рассказал нам по телефону, что уже четыре раза безуспешно пытался попасть в Евросоюз через Польшу. Поэтому сейчас он решил сделать это через Беларусь, но и такая попытка провалилась.





При переходе границы, поделился иракец, с ним и его спутниками жестко обращались напавшие на них неизвестные, часть из которых были в масках: "Они били нас, применяли электрошокеры. Затащили нас в свои машины и несколько минут избивали там". Собеседник считает, что атаковавшие их люди были литовским пограничниками. Однако подтверждений этому нет.





Другой иракец из лагеря на полигоне в Руднинкай признался, что теперь ему ясно - стремясь к лучшей жизни в Европе, он и другие беженцы стали разменной картой в руках политиков. Но этот иракец все еще хочет попасть в Европу - только, как он заверил нас, теперь легальным путем.