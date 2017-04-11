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Сергей Черечень о Конституции: "Навстречу интеграции с Россией"

В Беларуси запущен процесс переработки Основного закона. Дело движется медленно, но в нужном действующей власти направлении. Навстречу интеграции с Россией.

Разумеется, очень бы хотелось «откатиться назад». Вернуть ситуацию на момент доавгустовских событий. Когда, казалось бы, с Западом еще можно было наладить какие-то отношения. Сейчас же не осталось других вариантов, кроме как вливания в Союзное государство. Собственно, формально Беларусь и так уже давно там. Осталось только подписать несколько «дорожных карт» и - четвертьвековому процессу – конец.


Возникает крайне интересный вопрос. В статье Конституции Беларуси под номером 18 содержатся постулаты о построении нейтрального государства. По сути, это дает «пространство для маневра». Знаменитую белорусскую «многовекторность». Специально назначенная комиссия для пересмотра постановила данный пункт исключить.
А что можно сделать? По моему мнению, никакой многовекторности при нынешней ситуации и политической системе уже не будет. Власть приняла на вооружение собственный тезис, подходящий абсолютно для любой ситуации: «ИНОГДА НЕ ДО ЗАКОНОВ». Вот и сейчас налицо ситуация подстроить законодательную систему, как старую, так и новую, под себя. Не все получается.
Иногда кажется, что Беларусь в лице действующей власти исполняет какой-то странный танец «шаг вперед, два – назад». Стоит пройти очередной белорусско-российской встрече «в верхах», как вроде бы до завершения объединения – рукой подать. Но, через день-два в Минске исполняется «старая песня о главном», о сохранении суверенитета, и об отсутствии необходимости объединения с Россией.
Что покажет «дуэт союзников в результате? Поживем – увидим. Пока совершенно очевидно, что нынешние предложения по изменению в Конституцию носят провластно-заказной характер. Именно Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич заявил, что возглавляемая им Конституционная комиссия единогласно предложила изъять из основного закона страны пункт, касающийся нейтралитета. Осталось добавить, что референдум состоится, ориентировочно, в начале следующего года. Вот тогда каждый из нас выскажет собственное мнение по статусу страны.
politring.com
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