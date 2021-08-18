Проект изменений в Конституцию будет внесен президенту Беларуси в течение недели, пишет kp.by





Проект изменений в Конституцию будет внесен президенту Беларуси в течение недели. Об этом заявил 18 августа журналистам председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич.





– Сегодня на заседании Конституционной комиссии принято решение направить разработанные комиссией предложения по изменению Конституции Республики Беларусь президенту. Было проведено два заседания Конституционной комиссии, пять заседаний редакционной группы, где детально рассмотрены замечания, высказанные членами комиссии. Проведена редакционная доработка выработанных предложений и сегодня можно констатировать, что Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи Конституции, ввести 14 новых статей и 2 статьи исключить, – уточнил Миклашевич, его цитирует БЕЛТА.





Напомним, что ранее Лукашенко заявил, что референдум по поправкам в Конституцию Беларуси должен пройти не позже февраля будущего года. Также он назвал проект новой Конституции «концептом будущего Беларуси» и добавил, что «все, кто хотел принять в этом обсуждении участие, были услышаны».



