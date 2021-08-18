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Виктор Бабарико: «Ни о чем не жалею. Теперь — тем более!»

Письмо, адресованное дочери Марии, публикует телеграм-канал политика.

Виктор Бабарико: «Ни о чем не жалею. Теперь — тем более!»
Фото: телеграм-канал Виктора Бабарико
— Я по всем вам очень скучаю. Но ни о чем не жалею. Нужно точно знать, что жить по-старому было невозможно уже в начале прошлого года. Теперь — тем более!
 
Когда вспоминаешь тех, кто был и остался рядом, возникает чувство невероятного подъема и уверенности. Ведь даже те люди, которых я знаю, стоят необычайно много. А скольких мне не довелось увидеть и познакомиться? Все же нельзя забывать, что страна — это не институт власти, а люди. Значит мне повезло жить в стране, в которой живут Илья, Макс, Маша (адвокаты Илья Салей, Максим Знак и Мария Колесникова, — прим Blizko.by) и остальные знакомые и неизвестные.

Всем передавай благодарности за то, что мы — вместе! Крепко всех обнимаю!, пишет Бабарико.
 
Напомним, экс-банкир Виктор Бабарико был приговорен к 14 годам заключения. Он отбывает срок в Новополоцкой ИК №1.
blizko.by
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