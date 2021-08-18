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Афганистан не будет демократическим государством - будет жить по законам шариата

Верховным лидером при новой власти будет предводитель движения Хайбатулла Ахундзада, отметил Вахидулла Хашими

фото: АР

Афганистан не будет демократическим государством после прихода к власти в стране движения "Талибан" (запрещено в РФ) и станет жить по законам шариата. Об этом заявил агентству Reuters высокопоставленный представитель движения Вахидулла Хашими, по словам которого страной будет управлять совет талибов.
Он также добавил, что верховным лидером при новой власти будет предводитель "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.

"Никакой демократической системы не будет, поскольку для этого в нашей стране нет никаких оснований. Мы не будем дискутировать о том, какая политическая система нужна Афганистану, поскольку ответ на этот вопрос ясен. Это законы шариата", - сказал собеседник агентства.
tass.ru
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