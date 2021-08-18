Отмечается, что задержаны бывший директор агентства Дмитрий Новожилов, бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева и главный редактор Ирина Левшина. "С их участием проводятся неотложные следственные действия", - проинформировали в ведомстве, пишет smartpress.by

Кроме того, по информации СК, "следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства Республики Беларусь". "После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - заявили в ведомстве.





Как сообщалось, в среду прошли обыски у сотрудников агентства БелаПАН. Новожилов, Боева и Левшина (на фото) находятся в ИВС на Окрестина.





Кроме того, 18 августа пропал доступ к сайтам БелаПАН.