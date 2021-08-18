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Три сотрудника БелаПАН на Окрестина. Они подозреваются в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок

По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 342 (организация и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) УК Беларуси, 18 августа задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Отмечается, что задержаны бывший директор агентства Дмитрий Новожилов, бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева и главный редактор Ирина Левшина. "С их участием проводятся неотложные следственные действия", - проинформировали в ведомстве, пишет smartpress.by
Кроме того, по информации СК, "следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства Республики Беларусь". "После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - заявили в ведомстве.

Как сообщалось, в среду прошли обыски у сотрудников агентства БелаПАН. Новожилов, Боева и Левшина (на фото) находятся в ИВС на Окрестина.

Кроме того, 18 августа пропал доступ к сайтам БелаПАН.
smartpress.by
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