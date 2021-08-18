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Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что ответственными за развал Советского Союза являются организаторы августовского путча 1991 года, а также те, кто подписывал Беловежские соглашения. Об этом сообщает «Интерфакс».





По его словам, организаторы путча утверждали, что пытались сохранить страну. Однако последствия их действий Горбачев назвал катастрофическими.

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Он также добавил, что не раз высказывал свое мнение о событиях августа 1991 года. Экс-президент СССР рассказал, что отказался подписывать требования путчистов, которые, «изолировав его в Форосе и отключив все виды связи», прислали своих представителей.





В своем заявлении, которое было адресовано Съезду народных депутатов и Верховному Совету, Горбачев заявил, что действия ГКЧП являются «обманом народа и узурпацией власти».





Ранее бывший президент СССР прокомментировал ситуацию в Афганистане. По его словам, неудачу следовало признавать раньше, на данный момент нужно делать выводы из ситуации в стране. Также Горбачев отметил, что как минимум нужно не повторять подобных ошибок.



