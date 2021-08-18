+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Ситуация в Беларуси станет одной из тем во время визита Меркель в Москву

Также будут обсуждаться ситуации в Украине и Афганистане


Темы Беларуси, Украины и Афганистана будут подняты во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву 20 августа. Об этом заявил в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Беларуси", - сказал он. 

Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться ситуация в Афганистане, он ответил: "Из этого я исхожу".

Официальный представитель сказал, что программа визита Меркель включает возложение венка у Могилы Неизвестного солдата.

Зайберт также поднял тему "Северного потока - 2". В этом контексте он напомнил, что Германии очень важно, чтобы транзитером российского газа в будущем оставалась Украина. Берлин будет выступать за это, добавил представитель кабмина.

Он также отметил, что "сильно отягчает" российско-германские отношения тема вокруг Алексея Навального.
Источник: tass.ru
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]