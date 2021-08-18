



Темы Беларуси, Украины и Афганистана будут подняты во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву 20 августа. Об этом заявил в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.





"Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Беларуси", - сказал он.





Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться ситуация в Афганистане, он ответил: "Из этого я исхожу".





Официальный представитель сказал, что программа визита Меркель включает возложение венка у Могилы Неизвестного солдата.





Зайберт также поднял тему "Северного потока - 2". В этом контексте он напомнил, что Германии очень важно, чтобы транзитером российского газа в будущем оставалась Украина. Берлин будет выступать за это, добавил представитель кабмина.





Он также отметил, что "сильно отягчает" российско-германские отношения тема вокруг Алексея Навального.