"Мы сегодня приняли документ. Сейчас пройдет редакционная вычитка, и в установленном порядке мы направим этот документ президенту. То есть до 1 сентября", - сказал Миклашевич, которого цитирует госагентство БелТА.





"Далее мы ожидаем, что пройдет заседание Конституционной комиссии уже с участием главы государства. Будут рассматриваться конкретно те предложения, которые представлены Конституционной комиссией, ряд спорных вопросов, связанных с формированием Всебелорусского народного собрания, смертной казнью, правами трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты", - уточнил он.





Эти вопросы также будут предметом рассмотрения на заседании Конституционной комиссии с участием Лукашенко.





Миклашевич также сообщил, что Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи Конституции, ввести 14 новых статей и 2 статьи исключить.





В частности, Конституционная комиссия предлагает сохранить президентскую форму правления, провести перераспределение полномочий между президентом, парламентом и правительством, исходя из конституционных функций, "чтобы все органы государственной власти действовали эффективно, в тесном взаимодействии, решали качественно стоящие перед страной задачи".





Помимо того, предлагается закрепить и установить конституционный статус Всебелорусского народного собрания.





"Здесь задача была найти тот оптимальный вариант, чтобы орган из совещательного стал конституционно-властным. С другой стороны, Всебелорусское народное собрание не нарушало сложившуюся систему власти, а являлось стабилизирующим органом для устойчивости всей системы государственной власти. Важнейшими полномочиями его было как раз решение стратегических вопросов дальнейшего развития нашей страны", - сказал Миклашевич.





Также предлагается конкретизировать конституционные основы избирательной системы. "Поднять конституционный статус Центральной избирательной комиссии. Создать условия для полной реализации избирательных прав наших граждан", - заявил глава КС.





"Также расширяются возможности защиты прав и свобод наших граждан. Предполагается ввести новый правозащитный институт - уполномоченного по правам человека, а также расширить права наших граждан на прямое обращение в Конституционный суд, то есть на подачу конституционной жалобы непосредственно в КС", - сообщил Миклашевич.





Напомним, результаты работы Конституционной комиссии были опубликованы 16 июля. Среди предложенных поправок - ограничение количества президентских сроков, изменение требований к кандидату на пост главы государства, прописывание в конституции "исторической правды о войне" и безопасного использования атомной энергии.





Но тот проект Лукашенко отправил доработку.



