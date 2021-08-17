Для коллапса афганской армии было приложено много усилий. Однако, отмечает Reuters, интервью с главарями талибов, афганскими политиками, дипломатами и другими очевидцами свидетельствуют о том, что движение боевиков-исламистов заложило основы для своей победы задолго до событий прошедшей недели.









Готовясь к жесткой борьбе за возвращение контроля над страной, которой они правили в 1996—2001 годах, как рассказали повстанцы, они на протяжении месяцев налаживали отношения с политическими и военными чиновниками низшего уровня, а также старейшинами племен.





Это в сочетании с заранее объявленным выводом иностранных войск из Афганистана примерно через 20 лет после начала самой длинной в истории США войны разрушило доверие к поддерживаемой Западом администрации в Кабуле и побудило людей к дезертирству.





«Талибы не хотели воевать. Вместо этого они хотели вызвать политический коллапс», — сказал Асфандиар Мир, аналитик по вопросам безопасности Южной Азии из Стэнфордского университета.





Скорость, с которой талибы захватывали Афганистан, удивила и их самих. На прошлой неделе перед ними пали города и поселки даже на севере страны, где поддержка Талибана традиционно слабее, что привело к захвату в воскресенье столицы Кабула.





Как рассказал один из командиров Талибана в центральной провинции Газни, когда правительственные силы увидели, что США окончательно покидают страну, сопротивление прекратилось. Всего за неделю все крупные города Афганистана, от Кундуза на севере до Кандагара на юге, были захвачены.





«Это не значит, что эти афганские лидеры, которые сдались нам, изменились или стали набожными. Это произошло потому, что у них больше не было долларов», — сказал он, имея в виду финансовую поддержку, которую правительство и военные Афганистана получали от Запада в течение почти двух десятилетий.





По его словам, «они сдались, как козы и овцы».





Поддерживаемый Западом президент Ашраф Гани бежал за границу, а большинство членов его администрации спрятались, и с ними невозможно связаться. Министр обороны раскритиковал капитуляцию Гани.





В июльском отчете SIGAR (орган Конгресса, который занимается мониторингом миссии США в Афганистане) говорится, что в некоторых районах афганские силы оказывают определенное сопротивление, «а в других они капитулировали или беспорядочно бежали».





Когда его бойцы овладели президентским дворцом, мулла Абдул Гани Барадар, один из главных архитекторов победы в должности председателя политического офиса талибов в Дохе, сказал, что это был непревзойденный триумф, хотя и произошел неожиданно быстро.





«Мы достигли того, на что никогда не надеялись», — сказал он.





«Совсем не так, как раньше»

Сухаил Шахин, представитель Талибана из Дохи, сказал, что большое количество районов удалось захватить благодаря распространенному в Афганистане приему — налаживанию контактов и поощрению противников к переходу на другую сторону.





«(У нас были) прямые переговоры с их силами безопасности, в частности при посредничестве племенных старейшин и религиозных деятелей. По всему Афганистану, а не в отдельной провинции или определенном географическом месте», — сказал он.





После отстранения от власти в 2001 году талибы постепенно восстанавливались, получая деньги от продажи опиума и незаконной добычи полезных ископаемых. Они полностью избегали масштабных боевых столкновений с афганской армией, которую поддерживала авиация США.





Вместо этого они предпочли действовать в отдаленных районах и изолированных контрольно-пропускных пунктах, сея страх в городах взрывами смертников.





Они взяли под контроль многие провинциальные области, установив там теневое правительство со своими судами и налоговыми системами.





В северных и западных районах, где движение пуштунских талибов традиционно было слабым, оно, впрочем, смогло заручиться поддержкой местных жителей, а также таджиков, узбеков и других нацменьшинств Афганистана.





«У нас есть моджахеды и бойцы в каждом районе. У нас есть моджахеды в Панджшири в провинции Панджшир, махаджиды в Балхе в провинции Балх, моджахеды в Кандахаре в провинции Кандагар», — сказал Вахедулла Хашим, один из главарей талибов.





В течение всего времени, пока продолжалось наступление, Барадару удалось сохранить единство между политическим руководством талибов и бойцами по всей стране, несмотря на разногласия в таких вопросах, как мирные переговоры или распределение доходов от выращивания мака.





«Наши начальники службы безопасности и представители других органов, все они из этнических групп, которые там проживают. Вот почему они смогли взять все районы этих провинций путем переговоров. Это уже совсем не так, как было раньше», — сказал Шахин.





Проклятие Гани

После того как президент США Джо Байден подтвердил договоренность, достигнутую с талибами предыдущей администрацией в Вашингтоне, длительная кампания Талибана в провинциях быстро дала свои плоды.





Несмотря на мирные соглашения, подписанные накануне вывода американцев, американские командиры и разведывательное управление обороны отметили четкие признаки того, что талибы усилили нападения на районные центры и стремились отрезать ключевые магистрали, готовясь атаковать города.





Кроме того, была осуществлена серия целенаправленных убийств ключевого персонала службы безопасности Афганистана, в частности пилотов, «с целью ослабить … моральный дух и подорвать доверие населения к правительству», говорится в июльском отчете ведущего генерального инспектора Госдепа.





После завладения территорией удаленной сельской местности Талибан захватил пограничные пункты, отрезав ключевой источник государственных доходов и поддержки власти со стороны местных кланов, которые традиционно получали долю таможенных пошлин в обмен на свою лояльность.





Такая стратегия фатально ослабила правительство во главе с Гани, получившим высшее образование на Западе и поддерживаемым Вашингтоном, но имеющим слабую поддержку населения за пределами Кабула и плохие отношения даже с некоторыми собственными военными.





Как только он в воскресенье бежал из дворца, его министр обороны, генерал Бисмилла Мохаммади, написал в Twitter, что он "связал нам руки за спиной и продал нашу страну. Проклинаю Гани и его банду".





Пуштуну Гани не доверяли представители других этнических групп. Поэтому он рассчитывал на поддержку лидеров бывшего Северного альянса, которых США завербовали, чтобы победить талибов в 2001 году, а также военного и политического лидера узбекского происхождения Рашида Достума.





Но настойчивые усилия талибов подорвали систему патроната, которая удерживала таких лидеров, и в субботу они бежали.





Политик Атта Нур был обвинен «в большом, организованном и трусливом заговоре», поскольку его когда-то неприступный бастион в городе Мазари-Шариф на севере страны пал без боя, за день до того, как бойцы талибов вошли в Кабул.