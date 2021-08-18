Философу Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение
Признанному правозащитниками политзаключенным философу Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение.
Политзаключенному Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение по статье 342 УК РБ (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Методолог и философ будет под арестом не менее 2 месяцев, сообщил политолог Андрей Егоров.
По его словам, Мацкевич "бодр, не падает духом, но говорит, что заставляют сбрить бороду".
12:14 18/08/2021
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