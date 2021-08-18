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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Философу Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение

Признанному правозащитниками политзаключенным философу Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение.

Философу Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение
Политзаключенному Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение по статье 342 УК РБ (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Методолог и философ будет под арестом не менее 2 месяцев, сообщил политолог Андрей Егоров.

По его словам, Мацкевич "бодр, не падает духом, но говорит, что заставляют сбрить бороду".
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