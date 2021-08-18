Политзаключенному Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение по статье 342 УК РБ (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Методолог и философ будет под арестом не менее 2 месяцев, сообщил политолог





По его словам, Мацкевич "бодр, не падает духом, но говорит, что заставляют сбрить бороду".