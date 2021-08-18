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Конституционная комиссия вынесет на рассмотрение вопрос о смертной казни в Беларуси

Конституционная комиссия вынесет на рассмотрение Александра Лукашенко вопросы о статусе Всебелорусского народного собрания и смертной казни.



Об этом сообщил журналистам председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич, пишет s13.ru со ссылкой на БЕЛТА.

Вопрос - о смертной казни

"Здесь имеются три варианта. Первый - сейчас эту норму, ст.24, не изменять, не трогать. Поскольку это положение рассматривалось на референдуме в 1996 году о сохранении смертной казни. Далее, уже если возникнут объективные условия, рассматривать на специальном референдуме. Поскольку сегодня у Президента также есть право введения моратория на исполнение или применение смертной казни. То есть возможно поэтапное решение, как в других государствах. Были предложения изменить эту норму, ст.24, и установить смертную казнь только за преступления террористической направленности, где гибель людей произошла. Третий вариант - вообще поставить вопрос об отмене смертной казни. Три варианта требуют как раз рассмотрения с участием главы государства", - отметил председатель КС.
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