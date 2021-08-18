Кая Каллас в Берлине, 17 августа 2021-го / Reuters​





Каллас подчеркнула, что официальный Минск использует мигрантов в своих целях как оружие против Евросоюза, сообщает Еврорадио со ссылкой на dw.com.





"Мы знаем, что единый подход и решения сдерживают диктаторов, а санкции оказывают важное влияние на белорусский режим", — заявила эстонский премьер.





Ангела Меркель осудила действия Александра Лукашенко. По ее словам, Берлин стремится занять единую позицию с партнерами по ЕС, поскольку "этот гибридный вид конфронтации, используемый Беларусью, является атакой на нас всех в Европейском союзе, а не только на одну страну". Меркель имела в виду миграционный кризис.