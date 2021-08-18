После приговора: обвиняемые в центре — Анна Мороз (с иконой), Алла и Галина Горацкевич (с цветами)





Еще три гродненчанки осуждены за события прошлого года, сообщает лишенный регистрации ПЦ Вясна. Это Анна Мороз, Алла Горацкевич и ее дочь Галина.





Женщин судили за участие в протестном марше в Гродно на улице Горновых 6 сентября 2020 года, который завершился силовым разгоном со стороны силовиков, пишет Салідарнасць.





Их обвиняли в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, а в насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.





Правда, в приговоре судья переквалифицировал ст.364 на ч.2 ст.363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка».





В обвинении указано, что обвиняемые якобы выталкивали омоновцев. Потерпевшими по этому делу проходили 11 силовиков, а также местное транспортное предприятие, которому якобы был причинен материальный ущерб из-за перекрытия движения.





Несколько десятков человек пришли, чтобы поддержать женщин во время вынесения приговора.





Заседания суда по этому делу переносились дважды, потому что 58-летняя Алла Горацкевич тяжело больна. После возбуждения уголовного дела у нее диагностировали онкологию, затем она проходила химиотерапию.





Примечательно, что защита указала на то, что Аллу Горацкевич не идентифицировали на видео. Доказательств ее вины нет, экспертиз нет, свидетельских показаний тоже нет.





Потерпевшие не узнали на видео ни себя, ни обвиняемых. Кстати, потерпевшие не смогли назвать даже сослуживцев, что вызвало сомнения по поводу того, находились ли они на улице Горновых вообще.





Вот как, например, отвечал на вопрос о применении насилия один из потерпевших: «Не могу (сказать точно), кто именно применял. Ну со всех сторон. Кто-то где-то толкнет, кто-то за форму возьмет». Далее у него спросили, ощущал ли он боль. Ответил: «Немного ощущал».





При этом он не обращался за медицинской помощью и обвиняемых среди протестующих вспомнить не смог, так как «прошло уже много времени».





А вот какие показания давал водитель автопарка: «Были какие-то шествия… Люди двигались по тротуару. Я проехал, ничего не видел».





Тем не менее, всех обвиняемых судья Максим Голубович признал виновными и в совокупности по двум статьям назначил: Алле Горацкевич — 2 года и 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия»), ее дочери Галине Горацкевич — 3 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, Анне Мороз — 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.





У Анны погиб первый муж, она воспитывает двоих малолетних дочерей, одна из которых тяжело больна.





— Вот эти великолепные женщины вышли на улицу, — отметила адвокат Галины Горацкевич на суде. — Как сказала Анна Мороз: «Я вышла высказать свое мнение».





Они не несли с собой палки в руках. Однако потерпевшие (омоновцы) высказали, что (обвиняемые) проявляли агрессию. БЧБ-флаг и шарики — это разве агрессия?!





Хрупкие женщины не наносили побои потерпевшим. Не мешали проезду, просто шли на Советскую площадь, а им перегородили тротуар сотрудники милиции.





Они случайно попали вперед и не смогли выйти… На впереди идущих давили сзади идущие. Умысла у обвиняемых не было на причинение насилия.