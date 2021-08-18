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"(...) у наших границ в рамках проводимых операций НАТО и США ("Атлантическая решимость", "Усиленное передовое присутствие" и "Балтийская воздушная полиция") на постоянной основе уже сегодня развернута группировка войск, насчитывающая свыше 10 тысяч человек и более 500 единиц тяжелой военной техники", - заявил Вольфович интервью журналу "Национальная оборона", выпуск которого готовится к печати.





По его словам, Минске в курсе того, что западные соседи наращивает потенциал возле белорусских границ и этот происходит "в условиях беспрецедентного обострения военно-политической обстановки по линии Россия–Запад".





Модернизация и наращивание





Вольфович отметил, что руководство сопредельных с Беларусью государств планомерно проводит комплекс мероприятий по отработке механизмов поэтапного наращивания системы управления войсками и оружием, созданию коалиционных группировок, их всестороннему обеспечению, а также подготовке к боевому применению.





По его словам, значительные усилия сосредоточены на совершенствовании объектов инфраструктуры, обеспечивающих прием и размещение иностранных войск. модернизация военно-морских баз.





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Он пояснил, что модернизируются аэродромы, военно-морские базы, �клады ГСМ, учебные центры и полигоны, строятся передовые базы хранения вооружения и техники.





Польская армия





По словам госсекретаря белорусского Совбеза, увеличивается численность польских вооруженных сил (со 113 тысяч до 200 тысяч человек к 2025 году) и формируются новые соединения сухопутных войск, в том числе в непосредственной близости от границ Беларуси.





Активно идет и техническая модернизация польской армии.





Пять программ

Вольфович также заявил, что Минск в курсе того, что западными соседями реализуются пять наиболее значимых программ, в которых приоритет отдается американским образцам вооружения, военной и специальной техники.





"Это "Гарпия" (приобретение самолетов F-35), "Висла" (закупка ЗРК Patriot), "Хомар" (поставка РСЗО HIMARS), "Нарев" (производство по лицензии ЗРК малой дальности), "Крук" (приобретение ударных вертолетов)", - сказал Вольфович.





По его словам, аналогичные мероприятия идут и в странах Балтии.