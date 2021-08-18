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Силовики пришли к сотрудникам БелаПАН

Силовики сегодня утром пришли к сотрудникам информационного агентства БелаПАН и интернет-ресурса Naviny.by. У них проходят обыски.

Силовики пришли к сотрудникам БелаПАН
Ирина Левшина, главный редактор БелаПАН.

По информации агентства, о проведении обысков успели сообщит журналистка Ирина Турчина, редактор Naviny.by Александр Зайцев, бухгалтер Екатерина Боева.

Также отсутствует связь с главным редактором агентства Ириной Левшиной и журналистом Захаром Щербаковым.

В январе этого года обыск прошел в редакции агентства БелаПАН. Тогда он продлился три часа. Его проводили сотрудники УБЭП ГУВД Мингорисполкома по поручению УСК по городу Минску в рамках расследования уголовного дела Андрея Александрова.

Позднее, в мае журналиста Дмитрия Яненко забирали на допрос в ОБЭП. Тогда ему сообщили, что вопросы с вязаны с проверкой в отношении информагентства БелаПАН.
Reform.by
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