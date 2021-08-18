



По информации агентства, о проведении обысков успели сообщит журналистка Ирина Турчина, редактор Naviny.by Александр Зайцев, бухгалтер Екатерина Боева.





Также отсутствует связь с главным редактором агентства Ириной Левшиной и журналистом Захаром Щербаковым.





В январе этого года обыск прошел в редакции агентства БелаПАН. Тогда он продлился три часа. Его проводили сотрудники УБЭП ГУВД Мингорисполкома по поручению УСК по городу Минску в рамках расследования уголовного дела Андрея Александрова.





Позднее, в мае журналиста Дмитрия Яненко забирали на допрос в ОБЭП. Тогда ему сообщили, что вопросы с вязаны с проверкой в отношении информагентства БелаПАН.