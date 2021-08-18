Силовики пришли к сотрудникам БелаПАН
Силовики сегодня утром пришли к сотрудникам информационного агентства БелаПАН и интернет-ресурса Naviny.by. У них проходят обыски.
Ирина Левшина, главный редактор БелаПАН.
По информации агентства, о проведении обысков успели сообщит журналистка Ирина Турчина, редактор Naviny.by Александр Зайцев, бухгалтер Екатерина Боева.
Также отсутствует связь с главным редактором агентства Ириной Левшиной и журналистом Захаром Щербаковым.
В январе этого года обыск прошел в редакции агентства БелаПАН. Тогда он продлился три часа. Его проводили сотрудники УБЭП ГУВД Мингорисполкома по поручению УСК по городу Минску в рамках расследования уголовного дела Андрея Александрова.
Позднее, в мае журналиста Дмитрия Яненко забирали на допрос в ОБЭП. Тогда ему сообщили, что вопросы с вязаны с проверкой в отношении информагентства БелаПАН.
08:13 18/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение