Илья Миронов. Фото из Facebook





Миронова уже задерживали в июле как подозреваемого по уголовному делу о терроризме, но затем отпустили под подписку о невыезде. Подробности сегодняшнего задержания его мать рассказала журналистам. По ее словам, пишет Reform.by, с утра Илья пошел в СИЗО с передачей для кого-то из заключенных, но около полудня силовики в штатском привезли его обратно домой для проведения осмотра квартиры.





«Правда, ничего не изъяли: после прошлых обысков, наверное, не осталось того, что могло бы их заинтересовать», — сказала женщина. Она добавила, что не знает, сотрудники какой структуры задержали ее сына и за что.





Вечером вторника, сообщает издание, над Мироновым начался суд по административному протоколу о несанкционированном пикетировании. Его судят за майку с надписью «Пишите письма», в которой он был утром, когда пришел к СИЗО.





Та самая майка. Фото: @viasna96





В суде Миронов не признал вину в пикетировании. Он сказал, что у СИЗО собирался встретиться со знакомой, а не пикетировать, а эту футболку носит уже несколько месяцев, в том числе в общественных местах. После нескольких вопросов судьи и адвоката в заседании был объявлен перерыв, оно продолжится завтра. Ночь Миронов проведет в изолятор .





Отметим, Илья Миронов в последние месяцы занимается в первую очередь поддержкой политзаключенных. С 10 декабря он ведет подсчет отправленных писем политзаключенным, и на 16 августа на на его счету было 2500 писем. Накануне задержания он написал еще 20 писем.



