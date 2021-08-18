







"Сегодня мы возобновили трансляцию с ведущими-женщинами, одна из которых в прямом эфире в студии берет интервью у члена медиа-команды "Талибан"", - сказал Попал, пишет ru.oxu.az со ссылкой на "Интерфакс-Украина".





Накануне представители движения прибыли в комплекс телекомпании TOLOnews в Кабуле.





"Боевики проверили оружие сотрудников службы безопасности, конфисковали его, обещая обеспечить безопасность телевизионного комплекса", - сообщает сайт ТВ компании.





В прошлом талибы запрещали женщинам использовать макияж, показывать лицо в общественных местах. Также под запретом были музыка, телевидение, кино. Нарушители подвергались телесным наказаниям.





Кроме того, как сообщил телеканал Al Hadath‎ со ссылкой на одного из представителей радикального движения, талибы пригласили женщин участвовать в будущем правительстве и не хотят, чтобы они были "жертвами".





Силы движения "Талибан", вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной. Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.