Талибы разрешили женщинам вести телевизионные программы
Движение "Талибан" разрешило женщинам быть ведущими телевизионных программ, сообщил руководитель отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал.
"Сегодня мы возобновили трансляцию с ведущими-женщинами, одна из которых в прямом эфире в студии берет интервью у члена медиа-команды "Талибан"", - сказал Попал, пишет ru.oxu.az со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Накануне представители движения прибыли в комплекс телекомпании TOLOnews в Кабуле.
"Боевики проверили оружие сотрудников службы безопасности, конфисковали его, обещая обеспечить безопасность телевизионного комплекса", - сообщает сайт ТВ компании.
В прошлом талибы запрещали женщинам использовать макияж, показывать лицо в общественных местах. Также под запретом были музыка, телевидение, кино. Нарушители подвергались телесным наказаниям.
Кроме того, как сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на одного из представителей радикального движения, талибы пригласили женщин участвовать в будущем правительстве и не хотят, чтобы они были "жертвами".
Силы движения "Талибан", вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной. Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.
07:43 18/08/2021
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