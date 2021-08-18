



Выступая во вторник, 17 августа, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, она заявила, пишет АФН, что Германия проведет тесные консультации со своими европейскими партнерами о скоординированном ответе.





«Лукашенко использует беженцев, например из Ирака, чтобы подорвать безопасность, и, конечно, мы осуждаем это самым решительным образом», - сказала Меркель.





По ее словам, Берлин постарается занять общую позицию с партнерами по ЕС, "потому что этот гибридный вид конфронтации, используемый Беларусью, является атакой на всех нас в Европейском Союзе, а не только на одну страну".





Кая Каллас подняла вопрос о введении новых санкций против Минска. Она подчеркнула, что Минск использует тему беженцев в своих целях как оружие против ЕС.



