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Меркель осудила Лукашенко за "гибридную агрессию" в связи с миграционным кризисом

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила действия Лукашенко в связи с миграционным кризисом.


Выступая во вторник, 17 августа, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, она заявила, пишет АФН, что Германия проведет тесные консультации со своими европейскими партнерами о скоординированном ответе.

«Лукашенко использует беженцев, например из Ирака, чтобы подорвать безопасность, и, конечно, мы осуждаем это самым решительным образом», - сказала Меркель.

По ее словам, Берлин постарается занять общую позицию с партнерами по ЕС, "потому что этот гибридный вид конфронтации, используемый Беларусью, является атакой на всех нас в Европейском Союзе, а не только на одну страну".

Кая Каллас подняла вопрос о введении новых санкций против Минска. Она подчеркнула, что Минск использует тему беженцев в своих целях как оружие против ЕС.
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