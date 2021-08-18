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Литва обвиняет белорусских пограничников в нарушении границы

По данным литовских властей, 12 пограничников из Беларуси, сопровождавшие нелегальных мигрантов, сами пересекли границу.

Литва обвиняет белорусских пограничников в нарушении границы
Белорусские пограничники, сопровождавшие группу из 35 нелегальных мигрантов, намеревавшихся проникнуть на территорию Литвы, нарушили границу. Об этом во вторник, 17 августа, заявила Служба охраны госграницы при МВД Литвы, пишет DW. Эпизод произошел в районе Шальчининкай.

"Как видно на сделанной видеозаписи, белорусские пограничники в камуфляжной форме подталкивают группу нелегальных мигрантов в сторону Литвы, а потом и сами пересекают линию границы", - говорится в сообщении. Граница в этом месте проходит по небольшому каналу с водой.

Сотрудники погранслужбы Литвы, препятствовавшие переходу границы нелегалами, заявили, что 12 белорусских пограничников вернулись на свою территорию только после повторного предупреждения.

Комментируя нарушение границы, глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила: "Мы не намерены терпеть такую наглую провокацию. Принято решение увеличить силы по охране границы".
Источник: Вадим Шаталин
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