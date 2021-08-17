Канцлер Германии Ангела Меркель осудила то, как Александр Лукашенко обращается с мигрантами и угрожает Евросоюзу. Германия будет тесно консультироваться со своими европейскими партнерами по вопросу скоординированного ответа, пообещала политик 17 августа, пишет Reuters.





«Лукашенко использует беженцев гибридным способом, чтобы подорвать безопасность», — заявила Меркель, добавив, что Евросоюз такие действия решительно осуждает.





Также ЕС обвиняет Александра Лукашенко в использовании кризиса с мигрантами для давления на ЕС с целью отменить санкции, которые были введенные им в отношении Беларуси.





Отмечается, что в проекте заявления к внеочередному саммиту министров внутренних дел ЕС говорится, что Европейский союз готов предоставить дополнительных пограничников и финансы для борьбы с наплывом мигрантов на белорусско-литовской границе.





Тем временем Литва заявила о стабилизации ситуации на границе с Беларусью, однако нужно «быть готовыми к разным сценариям».





Добавим, что в ЕС хотят срочно изменить правила для беженцев – из-за ситуации в Афганистане и Беларуси.





eer.ru

«Извините, как можем и как умеем…»

Ранее Александр Лукашенко заявил, что нелегалы появились на белорусско-европейской границе в качестве реакции на санкции.





«Мы не шантажируем никого, мы никому не угрожаем. Вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать и мы реагируем. Извините, как можем и как умеем… В силу наших возможностей мы реагируем», — сказал он на пресс-конференции 9 августа.



