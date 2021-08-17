«Бои сейчас идут в районе Панджшера», — сказал источник.





В регион сейчас направляются десять тысяч военнослужащих афганской армии под руководством генерала Абдул-Рашида Дустума.





Через Чарикар проходит стратегически важная автодорога по тоннелю Саланг, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.





Ранее Салех заявил, что, в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани, он остался в стране и, согласно Конституции, является временным главой государства.



