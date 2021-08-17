Силы вице-президента Афганистана ведут бои с талибами в Панджшере
Силы вице-президента Амрулла Салеха отбили у «Талибана» район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в афганской столице.
«Бои сейчас идут в районе Панджшера», — сказал источник.
В регион сейчас направляются десять тысяч военнослужащих афганской армии под руководством генерала Абдул-Рашида Дустума.
Через Чарикар проходит стратегически важная автодорога по тоннелю Саланг, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.
Ранее Салех заявил, что, в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани, он остался в стране и, согласно Конституции, является временным главой государства.
Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье они полностью взяли под контроль Кабул и захватили власть в стране, пишет centralasia.media
21:37 17/08/2021
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