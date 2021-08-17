США, Канада, Великобритания, а также Швейцария ужесточили санкции против режима Лукашенко в годовщину начала политического кризиса, синхронизировав свое давление с четвертым пакетом санкций ЕС.

Белорусские власти пытаются «отвечать», но выглядит это беспомощно, как в случае отзыва агремана на назначение Джули Фишер американским послом в Беларуси.





Звучат различные прогнозы относительно рисков западных санкций для официального Минска. Чем же на самом деле опасны западные санкции? «Белорусский партизан» адресовал этот вопрос экономисту Льву Марголину.





- Санкции США опасны для официального Минска своей систематичностью. Никогда еще не было, чтобы с интервалом в два месяца США ввели два пакета санкций. Причем если раньше эти санкции во многом носили моральный характер (вводили санкции в отношении предприятий, с которыми массово не работали сами и не запрещали работать третьей стороне), то сейчас дело куда серьезнее: речь идет и о вторичных санкциях – не только в отношении белорусских предприятий, но и в отношении тех предприятий, которые собираются работать с белорусскими партнерами.





- Звучат различные цифры возможных потерь от введения американских санкций. Вы просчитывали возможный ущерб?





- На мой взгляд, сложно оценить потенциальный ущерб, потому что кроме прямого действия санкции имеют еще и косвенное воздействие. Что я имею в виду? Введены санкции против белорусских предприятий. В европейском банке сидит клерк, который получает платежку в адрес белорусского предприятия. По-хорошему у него перед глазами должен находиться список санкционных предприятий. Но, конечно, этого не будет: более добросовестный клерк будет искать список санкционных предприятий, а менее добросовестный просто вернет платежку обратно плательщику – пусть сам разбирается.

Есть очень много бизнесов, предприятий, которые будут реагировать на слово «Беларусь» нервно: зачем лезть в неприятности, если проще вообще не иметь дела с подсанкционными предприятиями? Десятая доля процента товарооборота погоду не сделает. Вообще просчитать потери можно будет только по факту. Тут важнее не количественный момент, а массированное давление на белорусскую власть.





- Отдельные экономисты видят в санкциях единственный легальный инструмент давления на официальный Минск, главная задача которого – заставить режим капитулировать?





- История показывает, что режима от санкций капитулируют редко, и уж по крайней мере, не в первый год действия санкций. Какие уж санкции вводились против Ирана – Иран до сих пор жив, хотя и не скажу, что здравствует. В Беларуси и рынки поменьше, и ресурсов куда меньше, но рассчитывать, что санкции введут и ту же экономика рухнет – наивно. Санкции будут оказывать давление наряду с остальными факторами – в комплексе все это действует и на экономику, и на чиновников, и на силовиков.



