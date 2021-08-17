В самом деле, если государство не будет демонстрировать малейших признаков деятельности своих органов, говорить о новой власти не приходится.





Однако быстрому восстановлению государственных функций сильно мешают два обстоятельства. Афганцы слишком хорошо помнят правление «Талибана» в 1996–2001 годах и царивший тогда террор в отношении всех, кто давал малейший повод заподозрить себя в неуважительном отношении к фундаментальным исламским ценностям. С чего вдруг порядки смягчатся в нынешней версии Исламского эмирата? Тем более, что яркая победа над американцами является для фанатиков убедительным доказательством их священной правоты. Только жестче, только последовательнее! Амнистия в этом контексте выглядит коварной ловушкой.





Афганцы слишком хорошо помнят правление «Талибана» в 1996–2001 годах

Второй момент – это отсутствие четкой вертикали власти у самих талибов. Кто-то в этом разрозненном конгломерате может давать обещания бывшим афганским чиновникам, но это ничуть не обязывает их соблюдать с теми, кто таких обещаний не давал. Так что рассчитывать, что бюрократия проамериканского режима завтра выйдет на работу, не приходится. Часть из них, кто взял деньги у талибов за предательство, а таких немало, постараются при возможности использовать эти средства, чтобы выбраться из страны, справедливо опасаясь преследований. В конце концов в основе идеологии талибов стремление к равенству и справедливости, а продажное афганское чиновничество символизирует попирание этих принципов.





Пока «Талибан» не выстроил систему государственной власти, а представители прежней штурмуют Кабульский аэропорт, чтобы успеть улететь из страны, начинают звучать, пусть и запоздалые, призывы к сопротивлению.





Ахмад Масуд, сын легендарного Ахмада Шаха Масуда, призвал противников талибов в стране и за рубежом подтягиваться к нему в Панджшер и дать бой. «Мы остались одни. Мы никогда не сдадимся… Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам по духу или через прямую поддержку… Я обращаюсь ко всем вам во Франции, Европе, Америке, арабском мире и других странах, которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу, против Советов в прошлом, против «Талибана» двадцать лет назад. Поможете ли вы нам снова, дорогие друзья свободы?»





Сын непобедимого Льва заявил о себе





Сын Ахмад Шаха поклялся на могиле отца





Все отмечают, что американская операция спешно сворачивается как раз к двадцатой годовщине террористической атаки 11 сентября 2001 года. Важно напомнить, что двумя днями раньше, 9 сентября, в результате нападения смертников погиб как раз Ахмад Шах Масуд, получивший в боях с советскими войсками прозвище Панджшерский Лев за свое упорство и непобедимость.





До прихода талибов он был министром обороны Афганистана, а затем возглавил Северный альянс, который контролировал территорию нескольких провинций, получившую название «Масудистан», куда не было хода «Талибану». В ходе же нынешней экспансии талибы захватили бывший дом национального героя Афганистана, а то, что когда-то было Северным альянсом, не оказало им сопротивления. И вот теперь сын Масуда обещает отомстить и продолжить дело отца, и вряд ли это пустая бравада, у таджиков, которых представляет Масуд, сложные отношения с талибами.





Пока трудно сказать, насколько резонансным выйдет это обращение, но силы сопротивления талибам точно есть. Кстати, то, что боев за Кабул не было, Масуд-младший оценивает позитивно: дескать, удалось сберечь людей для последующей борьбы. Он понимает, что почти пятимиллионная столица по духу и образу жизни, сильно изменившимися за двадцать лет тотального западного присутствия, не приемлет нормы исламского фундаментализма, установившиеся в скудных условиях афганской деревни, и станет источником оппозиционных сил.





Сейчас все еще переживают состояние ошеломления – одни от неожиданно легкой победы, другие от позорного поражения, но понемногу оно пройдет, и вырисуются новые военно-политические расклады. И как тут забыть, что мира в Афганистане не было уже четыре десятка лет, и опыта его построения ни у кого нет. Точно не у талибов.



