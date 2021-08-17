Власти Беларуси создадут комиссию по оценке вреда, причиненного нацистами

Генпрокуратура РБ обратилась в Совет министров с инициативой о создании межведомственной комиссии по оценке имущественного вреда, причиненного Белорусской ССР в годы Второй мировой войны.