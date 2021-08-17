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Власти Беларуси создадут комиссию по оценке вреда, причиненного нацистами

Генпрокуратура РБ обратилась в Совет министров с инициативой о создании межведомственной комиссии по оценке имущественного вреда, причиненного Белорусской ССР в годы Второй мировой войны.

Генпрокуратура уже озвучивала свое представление об ущербе – не менее $500 млрд в эквиваленте. Таким образом, задача создаваемой комиссии будет заключаться в том, чтобы подтвердить эту сумму, пишет afn.today

"Результаты работы межведомственной комиссии предполагается использовать при организации судебной защиты имущественных интересов и возмещения причиненного вреда", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
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