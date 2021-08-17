Байден: США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран
США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран, считает американский президент Джо Байден. Он закончил свое выступление, громко хлопнув папкой по столу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Госдепа США.
"Армия США не должна ввязываться в "вечные" военные конфликты в других странах", - заявил Байден.
Президент США во время своего обращения к нации не ответил ни на один вопрос журналистов.
19:05 17/08/2021
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