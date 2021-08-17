Об этом сообщае т РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Госдепа США.





"Армия США не должна ввязываться в "вечные" военные конфликты в других странах", - заявил Байден.

Президент США во время своего обращения к нации не ответил ни на один вопрос журналистов.



