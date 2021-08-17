– У меня был запланирован выезд на лечение, но после того, что случилось, я поняла, что нужно уезжать, оставаться в Беларуси для меня было бы небезопасно, – рассказала Светлана «Народной Воле».





– Буквально на днях стало известно, что философа Владимира Мацкевича перевели с Окрестина на Володарку. Как его состояние – моральное и физическое?





– До недавнего времени была информация, что он хорошо себя чувствует, бодр и весел. Как сейчас, после переезда, – не знаю, адвокат пытается к нему попасть.





– У Мацкевича была возможность уехать. Тем более за границей сейчас его коллеги по «Белсату», где он был одним из ведущих передачи «Размова», уехали аналитики Карбалевич и Класковский. Почему он решил остаться, если прекрасно понимал, что рано или поздно за ним придут?





– Он хотел остаться, чтобы иметь возможность высказывать свою позицию. Чтобы демонстрировать, что внутри Беларуси сохраняется гражданское сопротивление. Он открыто обо всем говорил.





– Вы очень активно вступились за Мацкевича, активно поддерживаете его. Я даже удивилась, когда буквально на днях узнала, что вы, оказывается, давно развелись…





– Мы достаточно долго с ним были в браке, около 20 лет, но три года назад разошлись. При этом сохранили дружеские отношения, вместе работали над рядом проектов, интересовались жизнью друг друга.





– Кто ему сегодня осит передачи?





– Мы решили этот важный вопрос перед моим отъездом. Передачи Володе передает его родная сестра. Мы с ней постоянно на связи. Ну и есть много желающих помочь – срабатывает гражданская солидарность.