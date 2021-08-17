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Совбез ООН выступил за создание инклюзивного правительства в Афганистане

Члены Совета Безопасности ООН приняли заявление по ситуации в Афганистане.


Заседание было проведено по инициативе председательствующей в Совбезе Индии. В документе содержится призыв к прекращению насилия в стране и "восстановлении безопасности, гражданского и конституционного порядка". Совбез отметил, что новое правительство страны должно быть "единым, инклюзивным и представительным" и включать в себя женщин, передает DW.

Кроме того, необходимо усилить деятельность по оказанию гуманитарной помощи Афганистану. В заявлении содержится требование ко всем сторонам конфликта разрешить "немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к этой помощи".

Выступая перед участниками заседания Совбеза генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, призвал мировое сообщество принять беженцев из Афганистана и приостановить депортации мигрантов в эту страну.

Политик отметил, что дальнейшее присутствие ООН в Афганистане зависит от развития ситуации в области безопасности. "С облегчением могу сообщить, что к нашему персоналу и нашим объекты до сих пор относятся в значительной степени с уважением", - подчеркнул Гутерриш.
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