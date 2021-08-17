



— С Лукашенко много вообще поразительных совпадений. Именно диктаторство почему-то провоцирует на длинные пресс-конференции. Все они (диктаторы – ред.) пытали свою прессу, подручную прессу многочасовыми лживыми исповедями. Чем дальше персонаж забредает в кровь и тьму, тем, как правило, длиннее его выступление. И у все[ диктаторов, насколько я изучил тему (а для меня это сейчас чрезвычайно важно, потому что это одна из частей моей книжки, которой я занимаюсь), это все очень похоже, чем диктататуристей, тем потребность делиться собственным величием с его очевидцами.





Последнее выступление Лукашенко было очень знаковым, очень знаменательным. Со стороны могло показаться, что это громоздкая многоэтажная ложь злобного человека, которому не с кем поговорить, поэтому он держит прессу в зале 8 часов. В этом даже было что-то трогательное. Там пошли трещины, надлом есть (и это серьезный надлом).





Он смотрит жадно вот в эти все глаза напротив себя и видит в них вот то самое зоологическое уважение его силы, которое видели африканские диктаторы съедая на глазах своих генералов какого-нибудь своего же министра. Не случайно этот зал ведет себя так, как он ведет, когда Лукашенко позволяет себе смешную оговорку, что вот «прокурор Беларуси он у нас занимается геноцидом». Это не вызывает даже смешинки, все сидят с каменными лицами, настолько насмерть запуган зал.





Я подозреваю, чт� в Минске зреет кака-то колоссальная драма. Мы еще будем свидетелями самых невероятных, самых невообразимых событий. Наши, скажем так, родители, у кого они еще живы, которые прожили относительно стабильную, мирную, в общем, довольно тоскливую жизнь в тепличных условиях совка, они еще нам сильно позавидуют. И там, конечно, будет драма, и не только там, потому что у всех диктаторов примерно одинаковая судьба. Они сами освобождают из векового заключения эти жуткие силы человека, который этого же диктатора и уничтожает.